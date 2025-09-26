明報新聞網
自閉男煽惑襲擊囚15月 官不接納受病情影響 拒判醫院令

【明報專訊】患自閉症的30歲男子涉於Telegram群組發表「隨機殺狗」等言論，早前審訊裁定「煽惑他人有意圖而導致他人身體受嚴重傷害」等3罪成立。被告還押至昨日在區域法院被判刑，暫委法官崔美霞不接納被告因一時憤怒或精神病發而犯案之說，拒絕判處醫院令，並指罪行非常嚴重，刑罰須具阻嚇力，判監15個月。

被告梁凱富（現年30歲）曾任職選舉事務處文職人員，早前被裁定一項煽惑他人普通襲擊、一項煽惑他人刑事損壞及一項煽惑他人有意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪成。辯方求情稱，被告患自閉症譜系障礙、注意力不足過動症及間歇性暴怒症，冀法庭索取精神科醫生報告以決定是否判處醫院令。

崔官指出，從被告過往學業及工作表現可見，被告生活沒受病情影響，不適宜判處醫院令，判囚是唯一判刑選項。崔官又指，被告不但鼓勵他人一有可能便殺害警察，更提出大額獎金誘使他人炸毁檢測中心，一旦有人付諸實行，將導致傷亡慘重的後果，加上公眾可接觸涉案言論，影響力不容忽視；由於被告罪責嚴重，判刑須具阻嚇力，被告屬審訊後定罪，無任何減刑因素，判囚15個月。

根據控方案情，被告分別於2022年2月17、22和23日在群組提及「全民強檢殺到，你唔打狗，狗就會拖你入新屋嶺被人X死」、「邊個去炸一間核酸站，我就俾手足50萬」、「隨機殺狗，唯一出路」的涉案言論，意圖煽惑他人犯案。

【案件編號：DCCC 126/23】

