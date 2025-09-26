休班警狎女途人 逃跑稱追非禮犯

被告鄭毓偉（33歲，報稱警員）已被停職，辯方昨日求情稱事件源於「酒精惹的禍」，被告或會因本案失去工作及宿舍，冀法庭判處非監禁式刑罰，例如緩刑。

稱酒精惹禍 官：不肯定有幾醉

陳官回應說，根據案情，被告被捕後在警誡下聲稱自己只是在協助制服非禮事主的人，故法庭不肯定他「有幾醉」；雖相信被告未必會再犯事，但他若要求不判即時監禁，「呢一刻難啲」。陳官又向被告說「你自己職業，你自己好清楚」，考慮案件性質嚴重，決定先為被告索取背景報告再判刑。

根據案情，今年2月4日凌晨約2時45分女事主X步出港鐵鑽石山站，發現被告接近她，她繼續走到黃大仙鳳德道附近行人天橋的升降機外時，被告走到她面前，用左手摸其右胸。X受驚跌倒，被告彎腰並繼續摸X的胸，又隔着X的褲子摸其私處。

被告事後逃跑，X追着他，最終5名途人制服被告並報警。被告被捕後在警誡下否認犯案，說「我喺前面見到個XX非禮完佢，之後跑咗落嚟，之後畀路人撳低咗」。

【案件編號：KCCC 968/25】