高級督察涉狎下屬案續審 辯方：事主不滿被告 幻想案情

【明報專訊】高級督察梁閏成涉在紅磡警署非禮女下屬一案，昨在九龍城裁判法院續審。事主供稱，事後在家人鼓勵下致電警方性騷擾支援熱線舉報；辯方則在盤問中反指事主幻想被告非禮她，訛稱遭捉住雙手、擁抱、拍打臀部，事主表示不同意。另外事主母親在庭上供稱，她不明白「點解今時香港仲會發生呢種事」，令她心疼。

被告梁閏成（56歲，高級督察）已被停職，否認一項猥褻侵犯及一項普通襲擊罪。女事主X昨稱，今年2月18日案發當日，她將遭被告捉手及擁抱的事告訴父母，她因尷尬而沒立即把摸臀一事告訴他們。父親着她舉報，她翌日通知在同一隊工作的男友後，致電警方性騷擾支援熱線舉報。

事主不同意 談公事「有來有往」

辯方其後盤問X，指被告不滿X的工作表現；X回應「可以做得更好囉」。辯方續指，被告曾質疑X的英語欠佳，一度問她「大學生啲英文水平咁樣嘅」，而且她曾寫錯拘捕令內容；被告亦有責怪她拖延工作，她當時向被告解釋稱因人手不足。對於辯方上述說法，X表示同意。辯方再追問，X因遭被告批評工作表現不服氣，加上與被告工作關係不和諧，X「心入面唔中意被告」；X不同意，並指兩人商量公事時「有來有往」。

辯方又提出，X作供時曾稱案發日手持文件夾進入被告房間、在桌上放下後遭他緊握雙手，惟被告桌面混亂，根本沒位置讓X放下文件夾，被告也沒捉住她的手；被告也沒有非禮X，這些情節只是X幻想出來。X均表示不同意。

X曾供稱被告拍打她臀部時，同時觸碰到她臀部及褲袋內的手機。辯方質疑X身為警員，理應知道要摸到異性的私密部位才算猥褻侵犯，僅拍打手機不構成犯罪。暫委裁判官丘國新聞言打斷，質疑辯方說法無基礎。

X作供完畢後，X的母親Y被傳召出庭作供。Y憶述X於案發日表現情緒低落，她和丈夫得悉事件後鼓勵X舉報，否則「下次唔知會發生咩事」。案件押後至11月3日續審。

【案件編號：KCCC 1245/25】

