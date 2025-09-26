稱年幼胸部不算禁區 父非禮稚女4罪成

掃胸摸臀摸私處 案橫跨7年

控方指，被告T.S.K.（58歲）於2013至2019年三度在葵涌某單位非禮2008年出生的女兒X，包括在牀上「唧」X後伸手掃她的胸、扯低X睡褲和內褲再摸其下體，以及趁X睡覺時觸摸其臀部。控方又指，被告於2015至2017年某天向X說「喂，幫我拉拉鏈」，而兩人最終無任何身體接觸。辯方則強調被告無猥褻侵犯X，且法庭未能排除X處於反叛期、出於討厭父母而作出指控。

辯：事主或因討厭父母提告

針對X的證供，暫委法官徐綺薇昨在西九龍法院（借代區域法院）裁決時分析，4項控罪案發期間，X就讀幼稚園高班至小五，或不清楚何謂性侵，但有能力憑記憶回想被告的行為。徐官又提及，X曾於2020年向被告發信息稱自己已長大，提醒被告勿觸碰她某些身體部位；徐官反問，「若果X存心捏造事實，為何她要向被告作出上述提醒」，稱看不到X有動機揑造事實誣陷被告。

徐官就3項非禮罪指出，一般正常心智的人不會視掃胸為「父愛的體現」，拒納辯方所指被告行為屬於「唧」遊戲一部分、X年幼的胸部不算「禁區」。徐官同時信納X就非禮事件的說法，裁定被告3項非禮罪成。

妻面前要求女兒助拉褲鏈

至於煽惑猥褻罪，徐官認為被告在案發當日被妻子Y提醒沒拉褲鏈，正常心智的人在此情况應會自行拉褲鏈，被告卻在Y面前要求X替他拉褲鏈，過程必然會碰到下體，反映被告顯然不介意Y在場目睹此事，以達性滿足，「其嚴重猥褻程度可想而知」，裁定被告煽惑猥褻同樣罪成。

