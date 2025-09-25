明報新聞網
港聞

港聞二

公院覆診者今起可打流感針

【明報專訊】政府本周一起已提前開展由私家醫生提供之流感疫苗資助計劃，其餘多項疫苗接種計劃包括學校外展、院舍接種計劃等，將如期今日展開。醫管局表示，今年普通科門診及公立醫院續提供接種，病人可按覆診日期到診所打針，毋須預約，如短期內未能覆診，亦可攜身分證明文件到所屬診所接種。醫管局透露，去年共為市民接種65萬劑流感疫苗，對今年接種率樂觀。

短期未覆診者亦可往接種

今年合資格病人可選擇於38間公立醫院及74間普通科門診接種流感疫苗，可按覆診日期到診所打針。6個月至2歲兒童可到衛生署母嬰健康院接種，學生可參加到校外展接種計劃。

重組疫苗有限 供院舍長者

當局今年為不同接種計劃分別提供兩款滅活疫苗、一款供安老院舍長者使用的重組疫苗，以及噴鼻式減活疫苗。九龍西聯網家庭醫學及基層醫療服務部副顧問醫生施詠雯說，因重組疫苗採購數量有限，今年主要留予院舍長者，而醫管局亦不設噴鼻式疫苗，市民如欲接種需諮詢家庭醫生。她重申，滅活疫苗技術安全，技術已成熟，雖然有某品牌（科興）流感疫苗無孕婦臨牀數據，但於孕婦接種疫苗地點會同時設有兩種品牌滅活疫苗，醫護人員會根據禁忌症、市民臨牀情况等決定為市民接種哪款疫苗。

去年有208萬合資格市民參與疫苗接種計劃，其中醫管局為市民接種65萬多劑疫苗。今年18至49歲長期病患者亦納入合資格群組後，預計多30萬人受惠。施詠雯相信能應付新增人數，亦對今年接種情况樂觀。

打10年長者：患流感減六成

69歲李先生近10年均於醫管局接種流感疫苗，本身無長期病患。他對在醫管局接種較有信心，因自己與太太均較大年紀，故希望接種。他說以前一年會患數次感冒，現時患流感機率減約六成。

他贊同政府提供免費接種疫苗，亦認為當局安排順暢，有朋友上網申請醫健通時有困難，但稱醫管局亦設攤位協助登記。

相關字詞﹕醫管局 流感疫苗 疫苗接種計劃

