垂直起降機料明年獲牌 成都沃飛：港合低空出行

明報記者 陳柔雅

吉利科技集團旗下的沃飛長空成立於2020年9月，專注發展低空出行，總部在成都高新區。它是國內首間由民航總局受理並開啟適航審定工作的有人駕駛eVTOL航空器公司。

成都是全國首批低空空域協同管理改革試點區，銳意建設西部低空經濟中心。侯一表示，成都是傳統航空業基地，可以提供很多航空人才，而且人口規模大，經濟發展非常好，也有完整產業鏈提供所需配套。他稱成都是國內6個低空試點之一，政策上支持較好。

6座位電力驅動 毋須跑道

該公司研發的6座位eVTOL「AE200」採用8旋翼，其中4個為傾轉旋翼，有別傳統直升機單一旋翼，相對保障安全，也無直升機的噪音。它由電力驅動，毋須跑道，最長航程200公里，應用場景包括城市低空出行、低空觀光、應急醫療。

接逾千架海內外訂單

侯一預計明年可取得適航證並展開商業化，而運行成本是傳統同級別直升機的三分之一或更少，目前有逾1000架AE200的訂單，來自國內和海外。

特區政府今年3月推出首批低空經濟「監管沙盒」試點項目，《施政報告》剛宣布將推出進階版「監管沙盒X」，涵蓋載人飛行器等應用場景。侯一稱香港人口密度非常高，地面交通相對擁擠，故可在城市中心及連接主要交通樞紐之間設起降場及低空航線，提高出行效率。低空出行服務可讓較偏遠的海島居民更方便出行，也可作前往偏遠地區的應急救援。

稱港需監管政策 培養人才

沃飛長空今年4月曾參加香港國際創科展。被問與特區政府洽談進展，他說「已有一些初步溝通」，又透露近日前特首林鄭月娥到該公司調研，對方希望他們能與香港緊密合作推動低空經濟在港發展。若香港要發展低空出行技術，要克服什麼困難？他認為需要監管政策出台以支援低空運行，並需培養本土人才，包括飛行員及相關服務產業鏈的支援人員。