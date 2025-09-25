今料復會 梁君彥：很有信心完成重要法案

本屆立法會會期10月24日結束，梁君彥昨於社交平台表示，現時仍有若干具立法效力的重要法案未處理，包括原定昨日審議的《簡樸房條例草案》、《2025年業權及土地的註冊（雜項修訂）條例草案》、議員法案《2025年香港浸會大學（修訂）條例草案》；另外有剛完成法案委員會審議階段、規管網約車的主體法例草案。

梁君彥強調，作為立法會主席將審時度勢安排立法會會議，「很有信心」在會期中止前完成處理所有具立法效力且重要的法案和議案。

金融界議員、立法會財委會主席陳振英認為，包括今天在內，未來除10月8日至10日的大會預留作《施政報告》議案辯論，餘下有3次大會可審議幾條重要法案，相信只要壓縮無約束力議員議案的討論數量，有足夠時間處理法案；加上財委會料可於10月初完成，10月中的兩次大會必要時可於周三至周五連續舉行。