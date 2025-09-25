明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

今料復會 梁君彥：很有信心完成重要法案

【明報專訊】超強颱風「樺加沙」打亂立法會議程，原定昨日舉行的立法會大會取消。天文台昨晚8時許改發3號風球後，立法會秘書處隨即宣布，經考慮最新風暴情况及政府評估，主席梁君彥指示若今晨7時前天氣及交通情况許可，今晨9時將舉行立法會會議。梁君彥昨稱「很有信心」在會期中止前完成處理重要法案；有議員認為可壓縮無約束力議員議案的討論，或在周五延續大會。

本屆立法會會期10月24日結束，梁君彥昨於社交平台表示，現時仍有若干具立法效力的重要法案未處理，包括原定昨日審議的《簡樸房條例草案》、《2025年業權及土地的註冊（雜項修訂）條例草案》、議員法案《2025年香港浸會大學（修訂）條例草案》；另外有剛完成法案委員會審議階段、規管網約車的主體法例草案。

梁君彥強調，作為立法會主席將審時度勢安排立法會會議，「很有信心」在會期中止前完成處理所有具立法效力且重要的法案和議案。

金融界議員、立法會財委會主席陳振英認為，包括今天在內，未來除10月8日至10日的大會預留作《施政報告》議案辯論，餘下有3次大會可審議幾條重要法案，相信只要壓縮無約束力議員議案的討論數量，有足夠時間處理法案；加上財委會料可於10月初完成，10月中的兩次大會必要時可於周三至周五連續舉行。

上 / 下一篇新聞