多涉人才公寓 河套10地塊邀意向書 列兩公私合營模式 問資助比例預期租金等

河套香港園區分兩期發展，第一期用地分3個批次發展，其中第一批次共有8幢大樓，首3幢已建成，餘下5幢2027年起建成；第二及第三批次則初步共劃為22個地塊，今次港深創科園公司邀請市場提供意見，主要針對其中10個地塊，當中大部分為「人才公寓」用地，冀助敲定招標文件。

分兩組合 一涉國際學校

港深創科園公司在意向書文件提議先推出兩個地塊組合（見圖表），以公私營合作形式發展，兩組均靠近生態區一面。其中「組合一」涉及6個地塊共10幢大樓，合共最大樓面面積11.7萬平方米，計劃用途包括先進製造／濕實驗室，約佔73%可發展樓面面積，其餘為人才公寓。「組合二」則涉及4個地塊共6幢大樓，合共最大樓面面積3.2萬平方米，計劃用途包括國際學校及人才公寓，其中國際學校佔5000平方米。

就兩個組合的發展模式，港深創科園公司指定不同地塊，分別有兩種建議。建議一是由發展商負責設計、融資、施工、管理、營運和維護，在此安排下契約年期最長多達50年，其間業權歸港深創科園公司；發展商可訂立地塊或其任何部分的租金，事前須獲該公司書面批准。

另一模式是由發展商提出「一個公私營合作模式」，資助港深創科園公司全部或部分發展成本，舉例由發展商支付現金，以代替為港深創科園公司建造大樓；或由發展商建造大樓後交給港深創科園公司，往後雙方共同管理相關大樓，並分享租金收入。

下月網上簡介 11月截提交

意向書以表格形式，就發展意向、商業可行性、財政考慮和招標時間表等向業界提問（見表），並收集其核心業務、公司架構、編制等，合共13頁。其中商業可行性方面，問及業界對其財務評估的主要參數，包括預計發展成本總額及年期、預期租金收入等。文件亦問及業界對降低地塊發展成本的建議，包括勞工及非勞工成本。

港深創科園公司下月9日將舉行網上簡介會協助業界擬備意向書，意向書須於今年11月6日中午前提交。

