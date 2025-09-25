活在灣區：北上室內滑雪 深圳添新選擇

明報記者 劉敬華

即將開業的深圳華發冰雪熱雪奇蹟（又稱深圳前海華發冰雪世界）提供多條室內滑雪道，最長的單道滑道達463米，最大垂直落差83米，並配備5條符合國際雪聯（FIS）認證的專業賽道。近期該滑雪場正透過不同渠道預售至10月底的門票，其中包括本港旅遊服務平台，要留意10月1日至8日為內地十一假期，票價會較平日及周末高，參考Klook網站的10月份初級道3小時滑雪票價，於旺季（即內地公眾假期放假調休期間）達530港元，若改選於平季（主要為一般周末）入場，票價則為450港元，如能選擇淡季（主要為周一至周五）入場，票價可以進一步降低至342港元（見表）。

雙人或家庭票較單人票划算

要節省入場費，除選擇平日入場外，更可留意各旅遊服務平台推出的雙人或家庭票，再以Klook為例，於該平台購買初/中級道4小時滑雪票，10月份的淡季票價為412港元，若選擇該平台目前提供的雙人初/中級道4小時滑雪優惠票，折後的10月份淡季票價為753港元，較於同一平台購買兩張淡季單人票節省71港元。又如Trip.com的初級道3小時滑雪雙人票，10月份周一至周五票價為647.12港元，較於同一平台購買兩張平日（指普通周六或周日）的初級道3小時滑雪單人票，可省下37.18港元。

不滑雪只玩雪 可買娛雪票

目前深圳及廣州大部分大型室內滑雪場門票均為大小同價，若一家大小北上消閒，而家庭成員大多為滑雪初學者，甚至全無滑雪經驗，購買只限於娛雪區域活動，且不包括滑雪裝備的娛雪票會較為划算。昨日（24日）於本港本港旅遊服務平台暫未見有提供深圳華發冰雪熱雪奇蹟的娛雪門票，根據網上資訊，該滑雪場的兩小時娛雪票淡季票價約208元人民幣，平季（指普通周六或周日）票價約298元人民幣，旺季（指如十一黃金周）票價約328元人民幣。

規模較大的新場門票往往較高，若選擇深圳廣州其他大型室內滑雪場，除有機會以較低價格嬉雪外，更可避開新景點的擁擠人潮。以深圳卡魯冰雪世界為例，於Klook購買一張10月份平日的3小時娛雪票，票價僅140港元；若於該平台購買雙人2小時娛雪票（升級加1小時），即同樣為3小時，10月份雙人票價僅184港元，適用於平日、周末及假期；還可選擇3小時滑雪+娛雪通玩票，3人票價為1057港元，同樣適用於10月份的平日、周末及假期。

[活在灣區]