中大醫院兩主管涉造假騙款被捕 院方：查帳揭收入工作異常 盧煜明：聘外部機構審核醫院

中大醫院行政總裁鍾健禮於昨日記者會表示，7月上任後查閱醫院各部門的財政狀况，發現有部門帳目異常，有醫護人員收入及工作量不尋常，懷疑有主管級醫護人從中造假，通報董事會主席。同場的中大醫院董事會主席盧煜明稱，他指示行政總裁主動揭發事件並向執法機構舉報。鍾健禮說，執法機關蒐證後於上周四拘捕兩名醫院員工，醫院亦已按勞工法例解僱，未發現事件影響病人治療，初步審視事件屬個別員工行為操守問題。

上月卸任馮康：無回應

廉署發言人證實，早前接獲中大醫院的貪污投訴，懷疑有員工利用職權造假，以不法手段騙取醫院金錢，涉嫌觸犯《防止賄賂條例》第9(3)條，即「代理人使用文件意圖欺騙其主事人」；經蒐證後廉署人員上周四拘捕二人，並根據法庭手令搜查。兩人保釋候查。

院方於昨日記者會以執法機構正在調查為由，並無透露被捕醫護人員崗位、具體違規情况等。上月卸任的中大醫院前行政總裁馮康向本報表示，就事件沒有回應。

盧：已第一時間通報 開委員會續查

盧煜明則表示，已任命中大醫院轄下審計及風險委員會主席成立調查委員會，進一步調查是否有違規情况，徹查事件前因後果，並聘請外部機構全面審核醫院監管機制。

中大醫院剛於今年初獲立法會財委會第兩度批准向政府延遲還款至2028年。對於今次事件會否影響政府對中大醫院管治信心，盧煜明稱非常着重該院管治，「已經第一時間查、第一時間報執法機構、第一時間同各位傳媒同公眾交代，顯示我們是有承擔」。

田北辰擬立會質詢院方帳目

實政圓桌立法會議員田北辰表示，會向立法會提交書面質詢，要求中大醫院交代下半年財政帳目；他質疑醫院管理差，今次事件是否冰山一角，「是真蝕定假蝕，有無中飽私囊？」

中大醫院董事、立法會議員鄧家彪稱，各界均關注該院延期還款一事，因此處理事情要格外敏感，「任何一種猜疑都不好」。該院另一董事、醫生陸志聰同意今次事態嚴重，亦易令該院招人話柄，但相信該院領導層會正視，認為若調查發現涉嫌違法的時間以年計，應檢視院方財政管理是否有漏洞。

醫務衛生局回覆查詢稱知悉中大醫院懷疑詐騙事件，鑑於案件由執法部門跟進，局方不會評論，但指中大校方及中大醫院院方有責任根據與政府訂立的服務契約和貸款協議，確保醫院妥善管治。