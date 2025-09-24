接掌西九 陳智思：致力拓收入 實現財務持續

唐英年先在2008至2011年以政務司長身分擔任西九管理局董事局主席，並於2017年再度接掌，下月將交棒予副主席陳智思，並由現任董事局成員翟紹唐升任副主席。當局另委任行政會議成員、全國政協委員及婦女事務委員會主席陳清霞加入董事局。

有「公職王」之稱的陳智思由2016年起出任西九管理局董事局成員，3年前擔任副主席，其間亦曾任香港故宮文化博物館及「M+」董事局主席。他昨日透過西九文化區新聞稿稱，將與管理局團隊共同努力，鞏固西九作國際文化品牌，稱將「致力為西九開拓更多收入來源，實現財務長期可持續性」。

唐英年任主席長達11年 下月離任

擔任主席長達11年的唐英年下月離任，他感謝政府委予推動香港中外文化藝術交流發展的重任，稱當局去年批准放寬2016年的「加強財務安排」，為西九今後的發展打下穩固經濟基礎，實踐「自負盈虧」的理念。他又稱，在中央政府支持及港府帶領下，西九從「當年一張白紙、一幅沙畫」，「一步一腳印」發展成現今軟硬兼備的文化基礎設施及全球矚目的文化地標，冀西九的發展讓香港發揮國際平台及窗口作用。

董事：未來兩年具挑戰 藝術品市况不明朗

「典亞藝博」及「水墨藝博」創辦人及總監黑國強亦屬西九管理局董事局成員之一。他稱西九文化區「始終財政赤字從一度轉好、再度擴大」，形容未來兩年將別具挑戰，認為受環球經濟拖累，藝術品交易市况並不明朗，即使西九藝術廣場大樓在明年落成，管理局仍需研究如何吸引更多藝術品交易產業鏈企業落戶，「黃竹坑已經凝聚了一個生態圈……是要爭客，並不容易」。不過黑國強相信，管理局將續抱持有很大的決心應對財困。