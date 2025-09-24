明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

接掌西九 陳智思：致力拓收入 實現財務持續

【明報專訊】西九文化區連年虧損，即將耗盡政府早年批出的216億元一筆過撥款。政府昨日宣布，委任西九管理局副主席陳智思接替任期屆滿的唐英年，出任董事局主席，下月1日起展開兩年任期。陳智思提及，將「致力為西九開拓更多收入來源，實現財務長期可持續性」。

唐英年先在2008至2011年以政務司長身分擔任西九管理局董事局主席，並於2017年再度接掌，下月將交棒予副主席陳智思，並由現任董事局成員翟紹唐升任副主席。當局另委任行政會議成員、全國政協委員及婦女事務委員會主席陳清霞加入董事局。

有「公職王」之稱的陳智思由2016年起出任西九管理局董事局成員，3年前擔任副主席，其間亦曾任香港故宮文化博物館及「M+」董事局主席。他昨日透過西九文化區新聞稿稱，將與管理局團隊共同努力，鞏固西九作國際文化品牌，稱將「致力為西九開拓更多收入來源，實現財務長期可持續性」。

唐英年任主席長達11年 下月離任

擔任主席長達11年的唐英年下月離任，他感謝政府委予推動香港中外文化藝術交流發展的重任，稱當局去年批准放寬2016年的「加強財務安排」，為西九今後的發展打下穩固經濟基礎，實踐「自負盈虧」的理念。他又稱，在中央政府支持及港府帶領下，西九從「當年一張白紙、一幅沙畫」，「一步一腳印」發展成現今軟硬兼備的文化基礎設施及全球矚目的文化地標，冀西九的發展讓香港發揮國際平台及窗口作用。

董事：未來兩年具挑戰 藝術品市况不明朗

「典亞藝博」及「水墨藝博」創辦人及總監黑國強亦屬西九管理局董事局成員之一。他稱西九文化區「始終財政赤字從一度轉好、再度擴大」，形容未來兩年將別具挑戰，認為受環球經濟拖累，藝術品交易市况並不明朗，即使西九藝術廣場大樓在明年落成，管理局仍需研究如何吸引更多藝術品交易產業鏈企業落戶，「黃竹坑已經凝聚了一個生態圈……是要爭客，並不容易」。不過黑國強相信，管理局將續抱持有很大的決心應對財困。

上 / 下一篇新聞