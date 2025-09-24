明報新聞網
港聞

港聞二

灣區熱搜：自研晶片 前海科企撼國際巨擘 挑戰英特爾及安謀主導地位 盼成國內1/3市場龍頭

【明報專訊】7年前隻身從矽谷歸國的譚章熹，因看中深圳的創業環境而成立睿思芯科（深圳）技術有限公司，從事高端處理器設計研發。今年3月，其全自研的國內首款高性能RISC-V（見另稿）伺服器晶片靈羽處理器正式發布，挑戰由英特爾（Intel）x86架構與英國安謀Arm架構長期主導的格局，並在6月進駐香港科學園。譚章熹預計，RISC-V未來有望佔據中國伺服器市場三分之一份額，「希望屆時公司是這三分之一中的龍頭吧」。

明報記者 蔡宛均

師承RISC先驅 矽谷回流創業

師承圖靈獎得主、精簡指令集（RISC）先驅David Patterson的譚章熹，是美國加州大學伯克萊分校RISC-V原創項目組主力成員之一，可以說是「看着RISC-V長大」。譚章熹於2018年在前海成立睿思芯科，專門研發RISC-V架構的晶片處理器。

談到當年回流創業，譚章熹表示，2018年美國開始對中國實施科技制裁時，便察覺到中國處理器市場的巨大潛力，「美國的產業鏈已趨成熟，顯然中國市場更有發展機會，我那時基本跑遍國內，最後被深圳的創業文化吸引」。由於前海管理局當年曾在矽谷招商，這也促使他決定落戶前海。譚章熹認為，深圳是一個年輕的移民城市，文化氛圍與矽谷相似，對創業者友好，因此雖然7年前的前海工地處處，但他看中其長遠發展潛力和務實營商環境，決定在此扎根。

經7年研發，今年3月睿思芯科正式發布靈羽處理器。譚章熹強調，該處理器是基於RISC-V開源架構，從處理器架構到系統級晶片（SoC）設計完全自研，這在國內極為少見，衝擊了由英特爾x86和英國Arm架構主導的處理器市場。目前睿思芯科已與聯想、麒麟軟件等企業展開合作。

開源迭代快 性能達主流產品八成

x86架構是當今個人電腦和伺服器的主流架構；Arm架構則在移動領域表現優越，如蘋果、華為等手機的處理器均採用Arm。譚章熹解釋：「現在大部分中國企業仍然需要購買海外的知識產權核，再進行集成。相比之下，RISC-V雖年輕，但因其開源、模塊化和迭代速度快等優點而備受矚目，更適合時代需求。」因此，儘管傳統x86與Arm生態完善、市場積累深厚，但RISC-V仍被視為有力的挑戰者。

看中香港優勢 6月進駐科學園

譚透露，靈羽處理器計劃每年迭代一次提高性能，「現時性能已達國際主流產品（如英特爾處理器）約八成」。他預測到2030年中國伺服器市場規模可達千億元人民幣，RISC-V有望佔據三分之一，「我希望屆時睿思芯科可以在這三分之一當中佔最大份額」。

睿思芯科今年6月進駐香港科學園，譚指出，這不僅因香港具有頂尖大學和人才資源，更重要是其國際地位、資本市場和知識產權方面的優勢。至於未來會否考慮在港上市，他稱公司正密切關注相關可能。

一人公司變150人規模 7年僅起點續擴充

當年的睿思芯科名副其實是一人公司，一步步走下來，至今已發展成一間以深圳為總部、成都及香港為分部的約150人規模企業，去年辦公室遷至前海夢工場M棟，佔地兩層，接下來還會擴充多一層。俗語說「七年之癢」，譚章熹笑言，公司這7年僅是起點，「半導體產品周期本來就長，我們會持續專注在靈羽處理器，並逐步拓展市場」。他表示，公司在國內已屬RISC-V的第一梯隊，「我們只要堅持自研，就有機會在全球舞台上與傳統巨頭分庭抗禮」。

