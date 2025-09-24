高級督察否認拍臀攬女下屬 警署討論公事 事主哽咽稱被告叫「你過嚟」

被告警誡下稱「我冇做到啊，阿Sir」

被告梁閏成（56歲，高級督察）已被停職。他否認各一項猥褻侵犯及普通襲擊罪。控罪指被告今年2月18日在紅磡警署1樓襲擊及猥褻侵犯事主女子X。控辯雙方承認事實指出，被告2021年成為紅磡分區雜項調查隊主管，該隊辦公室位於紅磡警署1樓。被告今年2月19日被捕，在警誡下說「我冇做到啊，阿Sir」。

事主女子X昨以視像形式供稱，她去年成為被告的下屬，主要處理牌照申請及雜項調查。她與被告僅為上司及下屬關係，平時不會談及私事，也從沒因公事爭執。

手執手稱比喻辦案方法 警司入房始放開

X憶述，今年2月18日下午約3時半，她持案件資料進入小隊辦公室內的被告房，其中一案涉及投訴保安，尋求被告指引以刑事抑或票控處理。其間被告坐椅上滑行到她面前，伸手緊握X的雙手，聲稱用手比喻案件兩種處理方式。X感困惑，但未能掙脫。後來警司入房尋找被告時，被告才鬆手，警司離開後，X繼續與被告討論其他案件。

至於非禮，X續說，直至下午5時許其他同事已下班，X步出被告房，被告出來問她另一宗無牌賣酒案化驗結果，並問為何拖延不交，「呢排做咩咁失魂」、「你過嚟」。

事主指曾縮肩避開擁抱

X庭上作供時哽咽，稱被告面對面擁抱她，將雙手放在她背部，其時自己「呆咗」，縮起雙肩嘗試避開。被告再說「唉，你真係」，又用手拍打她臀部兩三下。X後退一步，打圓場說「阿Sir，夠鐘收工啦，唔講啦」。被告再擁抱她，力度比上次更大，令兩人胸部緊貼在一起。X退後並跑向洗手間，立即離開該房間。X作供未完，案件押後再續。

【案件編號：KCCC 1245/25】