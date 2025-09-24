明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

高級督察否認拍臀攬女下屬 警署討論公事 事主哽咽稱被告叫「你過嚟」

【明報專訊】警方高級督察梁閏成（圖右）涉在警署內強攬女下屬並拍臀，否認非禮等兩罪，案件昨日在九龍城裁判法院開審。事主作供時數度哽咽，憶述被告與她討論公事時對她說「呢排做咩咁失魂」、「你過嚟」，之後突然面對面地擁抱她，再拍打她臀部。她說當時嘗試打圓場，但被告變本加厲，更用力地再次擁抱她，令兩人的胸部緊貼在一起。

被告警誡下稱「我冇做到啊，阿Sir」

被告梁閏成（56歲，高級督察）已被停職。他否認各一項猥褻侵犯及普通襲擊罪。控罪指被告今年2月18日在紅磡警署1樓襲擊及猥褻侵犯事主女子X。控辯雙方承認事實指出，被告2021年成為紅磡分區雜項調查隊主管，該隊辦公室位於紅磡警署1樓。被告今年2月19日被捕，在警誡下說「我冇做到啊，阿Sir」。

事主女子X昨以視像形式供稱，她去年成為被告的下屬，主要處理牌照申請及雜項調查。她與被告僅為上司及下屬關係，平時不會談及私事，也從沒因公事爭執。

手執手稱比喻辦案方法 警司入房始放開

X憶述，今年2月18日下午約3時半，她持案件資料進入小隊辦公室內的被告房，其中一案涉及投訴保安，尋求被告指引以刑事抑或票控處理。其間被告坐椅上滑行到她面前，伸手緊握X的雙手，聲稱用手比喻案件兩種處理方式。X感困惑，但未能掙脫。後來警司入房尋找被告時，被告才鬆手，警司離開後，X繼續與被告討論其他案件。

至於非禮，X續說，直至下午5時許其他同事已下班，X步出被告房，被告出來問她另一宗無牌賣酒案化驗結果，並問為何拖延不交，「呢排做咩咁失魂」、「你過嚟」。

事主指曾縮肩避開擁抱

X庭上作供時哽咽，稱被告面對面擁抱她，將雙手放在她背部，其時自己「呆咗」，縮起雙肩嘗試避開。被告再說「唉，你真係」，又用手拍打她臀部兩三下。X後退一步，打圓場說「阿Sir，夠鐘收工啦，唔講啦」。被告再擁抱她，力度比上次更大，令兩人胸部緊貼在一起。X退後並跑向洗手間，立即離開該房間。X作供未完，案件押後再續。

【案件編號：KCCC 1245/25】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 普通襲擊 非禮 警署 高級督察

上 / 下一篇新聞