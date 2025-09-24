明報新聞網
港聞

港聞二

勒索劫財4萬元 雌雄匪捉黃腳雞各囚逾9年

【明報專訊】一名男子獲心儀的女友人邀約相見，對方稱可與他發展和性交，惟到達後遭女友人的男友及其他人毆打、綁架並索取4萬元贖金，以及劫走身上財物。該女友人和其男友各自承認與禁錮相關的罪行和搶劫罪，法官陳慶偉昨在高等法院判刑表示，被告借計引誘事主到賓館，背後涉心思細密的計劃，及後事主被蒙着眼綑綁，幾個人對他使用武力，毫無疑問使他極度恐慌，考慮後判二人監禁9年2個月和9年8個月。

女被告麥佩儀（31歲）昨承認一項「將人強行帶走或禁錮意圖取得用以交換其釋放的贖金罪」，以及一項搶劫罪，其男友黃威（41歲，裝修工人）上周已承認相同控罪。

女被告曾傷人 男被告5案底

控方稱，麥佩儀過往有傷人案底，黃威則有5次定罪紀錄，其中兩次涉搶劫。法官判刑時指出，本案情節嚴重，事主被蒙眼綑綁，被告用棒球棍在搶劫前後分別對他施行武力，令他右眼有傷，所幸傷勢不算嚴重。

法官續稱，事主被禁錮7小時，時間不算長，被告要求的贖金也非巨額，但透過這種手段索款必須嚴懲，以阻嚇他人以相同形式犯事，以監禁12年為禁錮罪的量刑起點，再分別以監禁9年和10年為麥和黃搶劫罪的起點。二人曾為警方錄取無損權益供辭，指正一名通緝犯，可獲四成減刑，終判麥囚9年2個月，黃囚9年8個月。

事主愛上認識逾10年女被告

答應借錢遭禁錮

案情指，男事主愛上相識逾10年的女友人麥佩儀，麥2021年9月1日問他借錢，並邀請他到油麻地一座大廈見面。事主如期赴約後，突然遭黃威及其他人拖進一間房間拳打腳踢，黃更用棒球棍擊打他。

兩名被告在內等人將被蒙眼和綁手的事主帶進大廈一間賓館，劫去事主身上3500元、兩部手機、兩張銀行卡等，並再度對他施暴。事主為求脫身，稱其親友可支付4萬元，親友按要求交收並報警，兩名被告其後被捕。

【案件編號：HCCC 374/24】

