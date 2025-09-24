落藥迷魂3女同事 銷售員囚27月

被告潘迪偉被控於2013至2014年間，在九龍城廣播道柏園某室內先後非法及惡意向3名事主施用催眠藥。法官練錦鴻判刑時指出，案中無證據顯示藥物的化學成分，但從事主反應可見會令人快速失去知覺，服後失去記憶。

練官指出，本案有多項加刑因素，包括被告侵犯他人身體自主權、被告與3名事主屬同一公司團隊，感情深厚，但被告濫用身分及違反誠信、被告有計劃犯案，且5個月連續干犯3罪。練官表示，辯方求情稱一旦被告入獄，年幼女兒及家人會失去照顧，惟案情嚴重，判刑須具阻嚇，最終就3罪共判被告入獄27個月。

飲參湯失知覺 醒後僅毛巾裹身

控方案情指出，姓歐事主曾在被告所屬直銷公司做銷售員。2013年，歐為衝業績常與被告見面，工作後留宿被告寓所。案發當晚，歐喝參湯後洗澡時昏迷，醒來發現全身濕透，僅毛巾包裹身體，被告稱歐可能太累在廁所昏倒。後來歐從其他女同事獲悉類似經歷，包括一名姓周事主曾喝橙汁後不省人事。

歐懷疑事件與身體狀况無關，遂聯同其他事主報案。審訊時庭上曾播放一段錄音，有一把男聲否認有性侵事主，只是未能自控下與事主換衫。被告自辯時否認有「易服癖」及替事主換衫。

【案件編號：DCCC 89/24】