疑不滿偷用Wi-Fi 男子弒父 堂叔指疑犯性情古怪麻煩

疑犯報案自首 死者頭頸中刀

昨午1時58分，警方接獲一名男子報案，聲稱自己在荃灣三棟屋村一間村屋用刀殺死父親。警員到場，發現70歲姓陳男子頭、頸、身體受傷，倒臥單位昏迷。事主由救護車送往仁濟醫院搶救，昨午2時許證實死亡。死者兒子即涉案39歲姓陳男子涉嫌謀殺，當場被捕，他亦受傷送院，治理後由警員押返警署，昨晚被通宵扣查。警方在涉案單位內檢獲一把20厘米長的生果刀，懷疑與案有關。警方稍後將安排驗屍，以確定死者死因。

父子積怨 案發時傳爭吵聲

消息指，案發單位由涉案父子居住，兩人素有積怨，但沒有家庭暴力紀錄。據了解，疑有人不滿父親偷用Wi-Fi，雙方起爭執，混亂間父身中多刀，鄰居當時聽到單位傳出爭吵聲。現場消息指，疑犯任職保安員，自小由祖母照顧，並非與死者一同生活。

死者堂弟、疑兇堂叔表示，堂兄之前在台灣生活，退休約十幾年，近兩年居於上址，有時在內地居住，兄弟照面會打招呼。堂弟形容堂侄「古靈精怪」，指他雖然是後生仔，但平時少出聲，沉默寡言。堂叔指疑犯本與另外兩名堂侄同住，但二人已搬走，因嫌疑犯麻煩，飯後不執拾。堂叔說，不知疑犯有無精神問題，但外表「看起來正正常常」。