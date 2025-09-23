聖安娜餅屋網絡故障 查資料外泄否

利亞零售在公告提到，門市仍照常營業，顧客可使用現金、八達通及其他電子方式付款。他們亦已聘請第三方取證專家合作，釐清事件原因、範圍及影響程度，包括是否有資料外泄，並會適時進一步公布，向股東和潛在投資者匯報任何重大進展。

OK便利店門市斷網

私隱署稱未收到報告

就OK便利店網絡故障一事，個人資料私隱專員公署回覆本報查詢時稱，未有收到相關機構的資料外泄事故報告，亦無接獲相關投訴或查詢，已主動聯絡相關機構了解詳情。

翻查利亞零售網站，利亞零售為馮氏集團旗下零售業務的上市公司，集團旗下的利豐零售於1985年在香港設立首間OK便利店，惟利亞零售已於2020年11月將OK便利店的業務出售。

OK便利店日前發聲明稱自上周六起網絡故障，只接受現金與八達通付款。