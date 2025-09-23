明報新聞網
港聞

港聞二

李嘉誠去年捐贈 治癌儀Histotripsy 獲批列醫局器械表

【明報專訊】李嘉誠基金會去年起向兩間大學醫學院捐贈用以治療肝癌等癌症的「Histotripsy」超聲波組織碎化儀器，但其中原於瑪麗醫院作臨牀試驗用途的一部儀器，今年初遷至私家醫院，一度引起關注。

衛生署昨向本報確認，「Histotripsy」本月已獲批列入「醫療器械行政管理制度」表列內。醫管局稱，列表不表示必須採購，稱「會非常小心謹慎」評估儀器臨牀效用。

據了解，基金會捐贈的治癌機目前共有3部在港，分別置於養和、中大及港怡3間私院。據稱港怡的一部儀器原置於瑪麗醫院臨牀研究，年初遷離，當時有指儀器擺在公院閒置，一直未服務市民，曾引起議論。醫衛局當時稱引進新藥、器械和其他創新治療方法時，不會亦不應受個別藥械生產商的提供或捐助所左右。

醫局：非必須採購

政府今年曾表示已接獲「Histotripsy」儀器列入「醫療器械行政管理制度」申請。衛生署昨向本報確認，本月11日批准該器械就其原擬用途下的表列申請，指經評審後認為該器械安全、品質和性能表現，符合生產商所聲稱以非入侵性機械方式破壞肝臟腫瘤。衛生署強調，目前沒有證明該器械對治療任何特定癌症的成效長期臨牀數據，例如腫瘤局部復發、轉移率及病人生存率。

醫管局稱「會非常小心謹慎」評估有關儀器臨牀效用，發言人稱，列入「醫療器械行政管理制度」下表列醫療器械不代表醫管局必須採購，採購時會確保公平客觀，以及謹慎運用公共資源。該局亦稱，「Histotripsy」正作肝癌局部治療臨牀試驗，並非所有肝癌病人皆適合新療法，現階段亦缺乏病人整體存活率等關鍵長期數據，而有關器械耗材價格為其他療法4倍或以上。

相關字詞﹕肝癌 肝癌無創組織碎化治療 李嘉誠基金會

