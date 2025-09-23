明報新聞網
房協朗然昨起揀樓 公屋富戶憂「逼遷」及早上車

【明報專訊】觀塘安達臣道房協資助出售房屋項目「朗然」曾受撤換總承建商保華建業影響，工程較原定遲，揀樓亦由去年第二季延至昨日起。房協回覆本報查詢稱，朗然提供422個單位，截至昨日簽署臨時買賣合約申請有15宗。有獲安排揀樓者現屬房委會公屋富戶，擔心未來收緊富戶政策後因入息超額須搬遷，故盡早揀選資助出售房屋，盼有穩定居所。

項目422伙 昨15宗臨約

朗然422伙實用面積介乎303至658平方呎，市價六二折出售，售價255.5萬至645.6萬元，呎價8212至9812元，均呎8916元。房協昨安排4輪揀樓時段，受重建計劃影響住戶如漁光村二人或以上家庭優先。

昨午近2時逾10名市民在大坑房協辦事處外等候揀樓。高氏一家四口現居觀塘房委會公屋，高氏兄弟昨揀樓，屬意3房單位，其中弟弟高先生稱，約兩年前加薪，須繳倍半租金，他擔心富戶政策收緊後會因入息超額而須搬遷，或難負擔私樓價格，故盡早申請資助出售房屋，同時能儲蓄父母醫療費。他說曾獲其他資助出售房屋揀樓機會，但揀樓次序「包尾」，今次次序較前，相信認購心儀單位機會較大。

關鍵日期一再推遲

樓花期達40個月

朗然預計「關鍵日期」亦延遲，去年9月房協公布由今年12月31日延至明年9月30日，最新2027年3月31日；按項目2023年11月30日接受申請計算，即樓花期達40個月。房協昨於朗然網站宣布，因颱風襲港，售樓處今明兩日不開放，該兩日獲邀揀樓申請者時段順延緊接第二個工作天同一時段。

相關字詞﹕資助出售房屋 富戶政策 朗然 房協

