4歲女疑獨留家墮樓亡 母被捕

墮樓的4歲女童被發現時身體多處受傷昏迷，到場救護員即場為她急救，再由救護車送院，惟搶救後不治。陪同女童送院的34歲母親涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕，由警方帶署扣留調查，案件由重案組跟進。

警方昨傍晚6時許接獲報案，指一名女童昏迷倒卧於禾輋邨康和樓與德和樓之間，懷疑從高處墮下。據了解，母親於事發前外出購物，女童疑被獨留家中，母親完成購物準備返家時，在康和樓對開空地發現女兒墮樓，昏迷不醒，曾在現場傷心大哭。警方臨時封鎖大廈對開一處空地，地面留有小量血迹，初步相信女童從康和樓寓所高處墮下，死因有待驗屍確定。現場所見，大廈高層一單位的窗開啟幅度大，對開為晾衣架。

翻查資料，2024年9月一名全身赤裸的4歲非華裔男童，於東涌逸東邨漁逸樓墮斃。據悉其母曾外出接7歲長女放學，並將死者及3歲兒子獨留家中，有人聲稱返家後仍見到兩兒子，惟其後發現死者不知所終，32歲母親以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕。