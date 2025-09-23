明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

非禮12歲女生 小學教師囚26月 班上犯案 指使目擊學生隱瞞 事主受創：你不羞恥嗎？

【明報專訊】31歲小學男教師三度要求12歲女學生坐在其大腿上，再觸碰女生的大腿，又指使目擊事件的其他學生替他隱瞞，他早前經審訊後被裁定​​​​​非禮等4項罪名成立；法官昨在區院判刑時指斥他破壞女生對教師的信任，嚴重破壞誠信，創傷報告顯示女生曾提及「大人對細路仔做咁嘅事，你（被告）不羞恥嗎？」被告又曾在全班學生面前犯案，令人咋舌，決定判處被告監禁26個月。

求情稱愧疚 指事主無心理障礙

被告王輝文被裁定3項猥褻侵犯罪及一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪罪成。辯方昨求情時稱，被告感愧疚悔恨，也因本案而未能在孩子出生後照顧家人，感到痛苦。而且被告不能再從事教育工作，以往的付出也會被抹去；加上事主X的創傷報告顯示，她沒出現臨牀心理障礙，冀法庭寬大處理。

官引述創傷報告：勿低估損害

暫委法官勞潔儀在判刑時引述X的創傷報告指出，X感到焦慮及發惡夢，學習效能受損。X曾對心理學家說，她「冇搞過」被告，但被告卻侵犯她，故她質疑「我不無辜嗎？」她又問「大人對細路仔做咁嘅事，你（被告）不羞恥嗎？」心理學家認為，不能低估事件對X的負面影響。

勞官表示，X擔心不服從被告就會有後果，而被告要求X坐在其大腿，觸碰她的身體，直斥被告的行為令人髮指。被告另一次曾把手放在X大腿上移動，他甚至罔顧當時全班學生均在場，令人咋舌。

勞官就被告另一項意圖妨礙司法公正傾向的作為罪提及，被告曾要求目睹事件的學生A及B隱瞞，被告是教師，其妻子更是主任教師，A及B怕說出事實會招致報復。

被告妻主任教師

兩生憂說出事實遭報復

勞官指兩名學生正處於易受影響的年紀，斥被告身為教師，向他們灌輸了錯誤的價值觀，經考慮後決定判處被告監禁26個月。

控方案情稱，2023年3至4月某日上課時，被告着事主X坐在他大腿上，再把手放在X大腿上移動。同年​​​​​​​​​​​​​​​5月19日，被告又着X坐在他大腿上，用手輕撫X的腳和腰，A和B目睹。 X同日再應被告要求坐在他大腿上，被告用手指觸摸其胸部下方。X在微信披露事件後，被告向A和B稱，很多留言批評他「變態」，着A和B還他清白，對其他人說他沒做過。

【案件編號：DCCC 1151/23】

相關字詞﹕區域法院 作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪 非禮學生 小學教師

上 / 下一篇新聞