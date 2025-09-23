非禮12歲女生 小學教師囚26月 班上犯案 指使目擊學生隱瞞 事主受創：你不羞恥嗎？

求情稱愧疚 指事主無心理障礙

被告王輝文被裁定3項猥褻侵犯罪及一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪罪成。辯方昨求情時稱，被告感愧疚悔恨，也因本案而未能在孩子出生後照顧家人，感到痛苦。而且被告不能再從事教育工作，以往的付出也會被抹去；加上事主X的創傷報告顯示，她沒出現臨牀心理障礙，冀法庭寬大處理。

官引述創傷報告：勿低估損害

暫委法官勞潔儀在判刑時引述X的創傷報告指出，X感到焦慮及發惡夢，學習效能受損。X曾對心理學家說，她「冇搞過」被告，但被告卻侵犯她，故她質疑「我不無辜嗎？」她又問「大人對細路仔做咁嘅事，你（被告）不羞恥嗎？」心理學家認為，不能低估事件對X的負面影響。

勞官表示，X擔心不服從被告就會有後果，而被告要求X坐在其大腿，觸碰她的身體，直斥被告的行為令人髮指。被告另一次曾把手放在X大腿上移動，他甚至罔顧當時全班學生均在場，令人咋舌。

勞官就被告另一項意圖妨礙司法公正傾向的作為罪提及，被告曾要求目睹事件的學生A及B隱瞞，被告是教師，其妻子更是主任教師，A及B怕說出事實會招致報復。

被告妻主任教師

兩生憂說出事實遭報復

勞官指兩名學生正處於易受影響的年紀，斥被告身為教師，向他們灌輸了錯誤的價值觀，經考慮後決定判處被告監禁26個月。

控方案情稱，2023年3至4月某日上課時，被告着事主X坐在他大腿上，再把手放在X大腿上移動。同年​​​​​​​​​​​​​​​5月19日，被告又着X坐在他大腿上，用手輕撫X的腳和腰，A和B目睹。 X同日再應被告要求坐在他大腿上，被告用手指觸摸其胸部下方。X在微信披露事件後，被告向A和B稱，很多留言批評他「變態」，着A和B還他清白，對其他人說他沒做過。

【案件編號：DCCC 1151/23】