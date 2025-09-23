明報新聞網
港聞

港聞二

樺加沙打亂議程 今屆立會剩3大會 至少3法案仍待審

【明報專訊】超強颱風「樺加沙」逼港，天文台今午會改發8號風球。立法會大會原定明日（周三）上午舉行，立法會昨宣布若8號或以上風球於明早9至11時仍生效，將取消當日會議。翻查資料，今屆會期將於10月24日結束，計算明日在內實際上只剩3次大會，而最少3項已刊憲政府法案尚待審議。

至於周四開會安排，立法會秘書處表示，若8號風球在上午7時或之前取消，會議將於上午9時舉行；若信號在上午7時至10時期間取消，會議將於中午12時舉行，否則將取消會議，立法會主席會密切留意天氣及交通情况，適時通知會議最新安排。

涉簡樸房土地註冊浸大議案

明天的大會原擬審議兩條政府法案，包括《2025年業權及土地的註冊（雜項修訂）條例草案》、《簡樸房條例草案》恢復二讀辯論。至於議員法案，由選委界別議員吳傑莊提出的修訂《浸大條例》草案原於明日進入全體委員會審議及三讀程序；該法案於上次大會完成二讀後，立法會主席梁君彥便宣布休會，故仍待三讀通過。

今屆會期10月24日結束，撇除國慶假期、10月8至10日的《施政報告》致謝議案辯論，實際上只餘3次大會。而據立法會資料，仍有3項已刊憲的政府法案、一項議員法案未完成審議（見表），網約車規管主體法例草案則剛完成法案委員會審議階段。

另外，因應今午改發8號風球，立法會秘書處昨日宣布，原定今日下‍午舉行的發展事務委員會政策簡報會將取消，改期安排將另行通知。

