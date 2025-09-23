汲美斯缺陣教訓 羅淑佩：蛋不放同籃

羅淑佩昨於商台節目《在晴朗的一天出發》中形容，不可將所有雞蛋放同一個籃，故邀請球隊來港作賽時，要考慮即使缺少其中一名球星，仍能吸引觀眾樂意進場。至於條款如何列明，她舉例若一隊球隊有多名球星，視乎一年中各人賽事出場率，當局可要求出場率較高的人當中有一定比例球星出場，但並非僅指明某一人。

早前於中環海濱舉行「友邦香港國際熱氣球節」活動安排惹來眾多批評，主辦方最終全額退款。羅淑佩說，私人主辦的活動要做好清晰溝通，若涉政府主辦或協辦、贊助或支持，當局會十分小心，包括考慮主辦方過往紀錄。她亦稱，政府會檢討對活動資訊發放的要求，思考如何在現有框架下，更好保護消費者。羅強調，香港打開門做生意，歡迎舉行不同活動，惟安全是首要考慮，市民體驗亦很重要，又稱反對將任何活動稱為「盛事」，認為「盛事」應要「規模夠大、賣點夠好」。

稱洽很多藝人 籲許願韓團來港

啟德體育園啟用半年，羅淑佩稱，已有約100萬人次入場參與不同活動。被問明年會否有市民期待的國際巨星到體育園演出，她稱體育園演出已排期至2027年，亦正與很多藝人商討來港演出，部分「傾到好成熟」；透露「有啲韓團大家都係緊張嘅，嗰啲都有機會嘅，繼續許願啦」。

（2025年施政報告）