甯漢豪：北都目標10年變成熟社區

政府提出北都發展戰略時曾料發展時間約20年。甯漢豪於新城電台節目稱，未來10年北都料平整約1800公頃土地，20多萬個單位落成，有信心屆時成為相對成熟社區。至於北都專屬法例會否導致「一港兩制」，甯漢豪重申此舉冀令發展提速提效，又指北都將設獨有制度，例如促成創科數據及樣本特別過境，以上特殊安排須依法進行，而專屬法例將定出法律框架，並須由立法會通過。

被問變一港兩制否 甯：須依法

對於外界憂慮北都缺公衆參與，甯漢豪說社會一方面盼加快北都發展，同時擔心缺乏公眾參與，但「有些事真的不可以兩件事同樣做到」，惟當局會盡量平衡，亦重視公眾參與，只是需研究簡化程序。

甯漢豪又說，洪水橋片區料年內透過「雙信封制」招標，當局早前審視意向書，不少企業願興建及營運產業設施。她說，雖洪水橋及新田科技城主軸是產業用地，但當中小部分土地將用作人才公寓及住宅，供該區上班人士使用，同時令發展商更快回本及有現金流，因單純發展產業用地的回本期會較長。

談及舊區重建，甯漢豪說正與市建局協力檢視賠償及安置方案，冀明年推出建議諮詢公眾。她形容「同區7年樓齡」賠償優厚，但若用地未能即時發展，或陷入高買低賣情况，導致市建局現金流不足。

（2025年施政報告）