鄧炳強：將成立跨部門小組打擊黑工

保安局亦將成立「虛擬資產情報工作組」，與前年警方及證監會成立的「虛擬資產交易平台聯合工作小組」相比，警方、海關、證監會及金管局等，連同逾10間持牌虛擬資產交易平台參與是次工作組。鄧昨就《施政報告》有關保安局措施受訪時稱，使用虛擬資產愈趨普遍，工作組除交流情報，亦設止付機制，若虛擬資產平台出現罪案，或有人透過虛擬資產受騙，便可啟動機制處理。

設止付機制應對虛幣騙案

處理人工智能性罪行需修例

自2012年起，本港法改委就性罪行條例推行4次諮詢，並先後發表兩份報告、共72項建議。保安局明年首季將就修例諮詢公眾，目標在本屆政府任期內完成修訂（即2027年6月）。鄧稱已整合數項原則，包括性罪行不應有性別差異，亦要尊重性自主，不應因性取向而有任何區別，期望加強保護市民。港大一名修讀法律課程男生，在未經女性朋友等人同意下，以人工智能製作色情照。鄧稱，若有行為不被社會接受，而現行法律無法處理，均需修例。

消防將推視像驗收器材

政府近年推動盛事經濟，消防處明年首季推行以視像方式，為安全風險較低的活動場地進行消防驗收，舉例不牽涉明火或只需用滅火筒等簡單器材的場地等，加快臨時公眾娛樂場所牌照申請消防驗收的流程。鄧稱年均接獲約2000宗相關申請，其中四成屬相對簡單的申請，可視像驗收。

（2025年施政報告）