明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

鄧炳強：將成立跨部門小組打擊黑工

【明報專訊】近年非法勞工議題備受關注，《施政報告》提出加強打擊非法勞工，並成立舉報專線。保安局長鄧炳強昨稱，將成立由保安局領導的「跨部門反黑工專責組」，與教育局、勞福局及運物局等各部門共制定策略，再由保安局與勞福局及內地相關部門合作，打擊網約車、以學生簽證非法工作、外賣平台，以及以內地社交平台小紅書提供平價攝影服務等黑工。他稱，熱線現階段無計劃提供獎金；若有人濫用熱線浪費警力，一旦有證據會拘捕和檢控。

保安局亦將成立「虛擬資產情報工作組」，與前年警方及證監會成立的「虛擬資產交易平台聯合工作小組」相比，警方、海關、證監會及金管局等，連同逾10間持牌虛擬資產交易平台參與是次工作組。鄧昨就《施政報告》有關保安局措施受訪時稱，使用虛擬資產愈趨普遍，工作組除交流情報，亦設止付機制，若虛擬資產平台出現罪案，或有人透過虛擬資產受騙，便可啟動機制處理。

設止付機制應對虛幣騙案

處理人工智能性罪行需修例

自2012年起，本港法改委就性罪行條例推行4次諮詢，並先後發表兩份報告、共72項建議。保安局明年首季將就修例諮詢公眾，目標在本屆政府任期內完成修訂（即2027年6月）。鄧稱已整合數項原則，包括性罪行不應有性別差異，亦要尊重性自主，不應因性取向而有任何區別，期望加強保護市民。港大一名修讀法律課程男生，在未經女性朋友等人同意下，以人工智能製作色情照。鄧稱，若有行為不被社會接受，而現行法律無法處理，均需修例。

消防將推視像驗收器材

政府近年推動盛事經濟，消防處明年首季推行以視像方式，為安全風險較低的活動場地進行消防驗收，舉例不牽涉明火或只需用滅火筒等簡單器材的場地等，加快臨時公眾娛樂場所牌照申請消防驗收的流程。鄧稱年均接獲約2000宗相關申請，其中四成屬相對簡單的申請，可視像驗收。

（2025年施政報告）

相關字詞﹕鄧炳強 施政報告 施政報告2025 黑工

上 / 下一篇新聞

大坑西案官屢提考慮和解 平民屋宇：租客無權挑戰收樓
大坑西案官屢提考慮和解 平民屋宇：租客無權挑戰收樓
不獲回遷孕婦批不公 官問恩恤平民屋宇拒絕
不獲回遷孕婦批不公 官問恩恤平民屋宇拒絕
Botox誤殺案 急症醫生：報案人未提打針用4藥
Botox誤殺案 急症醫生：報案人未提打針用4藥
施駿興申換官 質疑預先裁定
施駿興申換官 質疑預先裁定
議員倡收緊輸勞保本地工 張宇人反關注求職非真心 孫玉菡:對僱主僱員均公道 跟規矩
議員倡收緊輸勞保本地工 張宇人反關注求職非真心 孫玉菡:對僱主僱員均公道 跟規矩
甯漢豪：北都目標10年變成熟社區
甯漢豪：北都目標10年變成熟社區
汲美斯缺陣教訓 羅淑佩：蛋不放同籃
汲美斯缺陣教訓 羅淑佩：蛋不放同籃
樺加沙打亂議程 今屆立會剩3大會 至少3法案仍待審
樺加沙打亂議程 今屆立會剩3大會 至少3法案仍待審
非禮12歲女生 小學教師囚26月 班上犯案 指使目擊學生隱瞞 事主受創：你不羞恥嗎？
非禮12歲女生 小學教師囚26月 班上犯案 指使目擊學生隱瞞 事主受創：你不羞恥嗎？
4歲女疑獨留家墮樓亡 母被捕
4歲女疑獨留家墮樓亡 母被捕
貨車收掣不及 鋼筋插穿城巴尾窗
貨車收掣不及 鋼筋插穿城巴尾窗
房協朗然昨起揀樓 公屋富戶憂「逼遷」及早上車
房協朗然昨起揀樓 公屋富戶憂「逼遷」及早上車
李嘉誠去年捐贈 治癌儀Histotripsy 獲批列醫局器械表
李嘉誠去年捐贈 治癌儀Histotripsy 獲批列醫局器械表
西九法院掉包越柙男 連販毒加監至7年9月
西九法院掉包越柙男 連販毒加監至7年9月
聖安娜餅屋網絡故障 查資料外泄否
聖安娜餅屋網絡故障 查資料外泄否
灣區熱搜：全運食材廣州囤 溯源抽檢保安全 總倉負責採購供應「六大類」 包括港澳
灣區熱搜：全運食材廣州囤 溯源抽檢保安全 總倉負責採購供應「六大類」 包括港澳
灣區熱搜：酒店貼心專製菜餚 選手：教練說可以放開吃
灣區熱搜：酒店貼心專製菜餚 選手：教練說可以放開吃
灣區手記：冷庫採訪 ／文：尚東美
灣區手記：冷庫採訪 ／文：尚東美
【Emily】調查：傳理生追星者眾 利推流行文化 近半哈韓兩成愛港 45%一年花少過5000
【Emily】調查：傳理生追星者眾 利推流行文化 近半哈韓兩成愛港 45%一年花少過5000
【Emily】赴台搞餐廳奪榜眼 陳淑莊眼濕濕
【Emily】赴台搞餐廳奪榜眼 陳淑莊眼濕濕
【Emily】倡港搞深海科研 邱達根：唔好咩都睇錢
【Emily】倡港搞深海科研 邱達根：唔好咩都睇錢
【Emily】工會抗議九巴借風延遲傾加薪 公司：提今朝開會被拒
【Emily】工會抗議九巴借風延遲傾加薪 公司：提今朝開會被拒
【Emily】高鐵通車7年 港鐵App可搶券
【Emily】高鐵通車7年 港鐵App可搶券