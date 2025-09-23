明報新聞網
港聞

港聞二

議員倡收緊輸勞保本地工 張宇人反關注求職非真心 孫玉菡:對僱主僱員均公道 跟規矩

【明報專訊】《施政報告》提出收緊補充勞工優化計劃下涉輸入侍應及初級廚師的申請，多名議員昨於立法會人力事務委員會會議上，提出收緊輸入外勞。計劃下涉輸入侍應及初級廚師的申請，現時要求僱主每周到勞工處就業中心進行實地招聘，自由黨飲食界立法會議員張宇人（小圖）反指要關注求職者是否真心搵工，指有些正申領綜援、正輪候公屋的人來見工，若受聘收入會「爆棚（超出限額）」，「有人說想來飲食業工作，是不是真的呢？」

張宇人引述早前於酒會，聽到鄰座分享面試時遇到有求職者表明正申領綜援，實質無意見工，張促當局要平衡，更提議勞工處大可攝錄求職者面試過程，以了解這方面的情况，「公道些，你放CCTV在這裏對我就最好」。

勞福局長孫玉菡回應稱政府做事公道，不論是對僱主或僱員均跟足規矩，續稱據目前數據，飲食業就業情况不及從前，當中原因很多，當局會用各種方法「動態」調整，確保本地人優先就業。

孫：「動態」調整保本地人優先就業

勞聯促統計處設動態評估輸勞申請

席上多名議員關注補充勞工優化計劃針對涉輸入侍應及初級廚師的調整，其中勞聯勞工界議員周小松促當局考慮利用統計處數據作短期動態評估，並視乎結果暫緩審批某些工種的輸勞申請，其後也可按變化重新審批。

田北辰：失業率高 應設熔斷機制

實政圓桌立法會議員田北辰指當失業率高企，設熔斷機制屬合理，惟政府暫不考慮令不少失業人士失望。目前輸入外勞，僱主要聘用本地工人與外勞比例是2：1，田北辰建議另設機制，視乎工種本地招聘情况調整本地工人與外勞的人手比例要求，例如當工友求職難，可提高比例；當僱主請人難，則可降低比例。

孫玉菡多次強調計劃大原則一如以往是要保障本地工人就業優先，重申當局會做到「動態精準、因時制宜，亦非鐵板一塊」，現已針對兩申請量及批出來港量佔最多的工種提出進一步措施，稍後會留意措施能否助本地工人就業優先。

工聯會：本地員工被迫離職 孫：違規會查

工聯會立法會議員郭偉強及陸頌雄分別稱，留意到有僱主輸入侍應當經理、輸入初級廚師當大廚，也有僱主用各種方法逼本地員工離職。孫玉菡回應指這些做法均有違計劃規定，強調勞工處收到投訴會調查，查明屬實必作行政制裁。

明報記者

（2025年施政報告）

