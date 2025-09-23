明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

施駿興申換官 質疑預先裁定

【明報專訊】身兼立法會議員馬逢國助理的元朗區議員施駿興（圖），涉於2008年非禮11歲女童及其後與她非法性交一案，辯方早前申請更換法官。辯方昨在區院陳辭稱，法官陳廣池在審訊時加入戰團或進入格鬥場（Descending into the arena），以及就受爭議事項看似已預先裁定，可能構成表面偏頗，若陳官不避席，被告或不能接受公平審訊。陳官將案件押後至10月3日裁決申請。

指官屢介入 引導事主

被告施駿興（38歲）否認各一項猥褻侵犯罪及與16歲以下女童非法性交罪。辯方昨陳辭稱，主審法官陳廣池在事主X作供時多次介入，包括X接受盤問時陳官問「邊個主動問你拎電話」，辯方認為這是引導X指被告主動。另外，陳官向X發問時作前設，如問被告是否曾在學校門口有很多人時明目張膽接她放學；但當辯方盤問X時以被告「明目張膽地接放學」作類比，問X被告是否也「明目張膽地向X索取電話號碼」，陳官當時卻不必要地擾亂辯方盤問，稱「接放學」與「索取電話號碼」兩者概念不同，着辯方盤問時不應比較兩者。

對於X在審訊時稱曾把載有涉案合照的USB交給警方，控方則不依賴有關證據故沒呈堂；辯方續說，陳官在未知X是否真的有呈交有關資料及內容是否與X的說法脗合下，就問控方為何不把它們呈堂，可見陳官預先裁定X所說屬實。

陳官昨解釋，當時並非已接納有關證據及X的說法為真，而是質疑是否應先呈堂。陳官另要求辯方於書面陳辭註明，辯方所指的部分內容是陳官在法庭暫停錄音時所說，否則就對陳官不公平。

控方：官只澄清提問 無前設

控方庭上反對辯方申請，稱陳官向X發問是欲清晰理解事件，亦沒取代控辯雙方代表的職能。就陳官有關「索取電話號碼」一事的提問，控方認為，陳官只是在澄清辯方的問題，不涉前設，同時在「USB資料」議題上，亦只是提出關注，沒有任何裁定，亦不涉及「預先裁定」。

【案件編號：​​​​​​​​​​DCCC 907/24】

相關字詞﹕與16歲以下女童非法性交 非禮 區域法院 施駿興 元朗區議員 法官陳廣池

上 / 下一篇新聞

大坑西案官屢提考慮和解 平民屋宇：租客無權挑戰收樓
大坑西案官屢提考慮和解 平民屋宇：租客無權挑戰收樓
不獲回遷孕婦批不公 官問恩恤平民屋宇拒絕
不獲回遷孕婦批不公 官問恩恤平民屋宇拒絕
Botox誤殺案 急症醫生：報案人未提打針用4藥
Botox誤殺案 急症醫生：報案人未提打針用4藥
議員倡收緊輸勞保本地工 張宇人反關注求職非真心 孫玉菡:對僱主僱員均公道 跟規矩
議員倡收緊輸勞保本地工 張宇人反關注求職非真心 孫玉菡:對僱主僱員均公道 跟規矩
鄧炳強：將成立跨部門小組打擊黑工
鄧炳強：將成立跨部門小組打擊黑工
甯漢豪：北都目標10年變成熟社區
甯漢豪：北都目標10年變成熟社區
汲美斯缺陣教訓 羅淑佩：蛋不放同籃
汲美斯缺陣教訓 羅淑佩：蛋不放同籃
樺加沙打亂議程 今屆立會剩3大會 至少3法案仍待審
樺加沙打亂議程 今屆立會剩3大會 至少3法案仍待審
非禮12歲女生 小學教師囚26月 班上犯案 指使目擊學生隱瞞 事主受創：你不羞恥嗎？
非禮12歲女生 小學教師囚26月 班上犯案 指使目擊學生隱瞞 事主受創：你不羞恥嗎？
4歲女疑獨留家墮樓亡 母被捕
4歲女疑獨留家墮樓亡 母被捕
貨車收掣不及 鋼筋插穿城巴尾窗
貨車收掣不及 鋼筋插穿城巴尾窗
房協朗然昨起揀樓 公屋富戶憂「逼遷」及早上車
房協朗然昨起揀樓 公屋富戶憂「逼遷」及早上車
李嘉誠去年捐贈 治癌儀Histotripsy 獲批列醫局器械表
李嘉誠去年捐贈 治癌儀Histotripsy 獲批列醫局器械表
西九法院掉包越柙男 連販毒加監至7年9月
西九法院掉包越柙男 連販毒加監至7年9月
聖安娜餅屋網絡故障 查資料外泄否
聖安娜餅屋網絡故障 查資料外泄否
灣區熱搜：全運食材廣州囤 溯源抽檢保安全 總倉負責採購供應「六大類」 包括港澳
灣區熱搜：全運食材廣州囤 溯源抽檢保安全 總倉負責採購供應「六大類」 包括港澳
灣區熱搜：酒店貼心專製菜餚 選手：教練說可以放開吃
灣區熱搜：酒店貼心專製菜餚 選手：教練說可以放開吃
灣區手記：冷庫採訪 ／文：尚東美
灣區手記：冷庫採訪 ／文：尚東美
【Emily】調查：傳理生追星者眾 利推流行文化 近半哈韓兩成愛港 45%一年花少過5000
【Emily】調查：傳理生追星者眾 利推流行文化 近半哈韓兩成愛港 45%一年花少過5000
【Emily】赴台搞餐廳奪榜眼 陳淑莊眼濕濕
【Emily】赴台搞餐廳奪榜眼 陳淑莊眼濕濕
【Emily】倡港搞深海科研 邱達根：唔好咩都睇錢
【Emily】倡港搞深海科研 邱達根：唔好咩都睇錢
【Emily】工會抗議九巴借風延遲傾加薪 公司：提今朝開會被拒
【Emily】工會抗議九巴借風延遲傾加薪 公司：提今朝開會被拒
【Emily】高鐵通車7年 港鐵App可搶券
【Emily】高鐵通車7年 港鐵App可搶券