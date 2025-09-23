施駿興申換官 質疑預先裁定

指官屢介入 引導事主

被告施駿興（38歲）否認各一項猥褻侵犯罪及與16歲以下女童非法性交罪。辯方昨陳辭稱，主審法官陳廣池在事主X作供時多次介入，包括X接受盤問時陳官問「邊個主動問你拎電話」，辯方認為這是引導X指被告主動。另外，陳官向X發問時作前設，如問被告是否曾在學校門口有很多人時明目張膽接她放學；但當辯方盤問X時以被告「明目張膽地接放學」作類比，問X被告是否也「明目張膽地向X索取電話號碼」，陳官當時卻不必要地擾亂辯方盤問，稱「接放學」與「索取電話號碼」兩者概念不同，着辯方盤問時不應比較兩者。

對於X在審訊時稱曾把載有涉案合照的USB交給警方，控方則不依賴有關證據故沒呈堂；辯方續說，陳官在未知X是否真的有呈交有關資料及內容是否與X的說法脗合下，就問控方為何不把它們呈堂，可見陳官預先裁定X所說屬實。

陳官昨解釋，當時並非已接納有關證據及X的說法為真，而是質疑是否應先呈堂。陳官另要求辯方於書面陳辭註明，辯方所指的部分內容是陳官在法庭暫停錄音時所說，否則就對陳官不公平。

控方：官只澄清提問 無前設

控方庭上反對辯方申請，稱陳官向X發問是欲清晰理解事件，亦沒取代控辯雙方代表的職能。就陳官有關「索取電話號碼」一事的提問，控方認為，陳官只是在澄清辯方的問題，不涉前設，同時在「USB資料」議題上，亦只是提出關注，沒有任何裁定，亦不涉及「預先裁定」。

【案件編號：​​​​​​​​​​DCCC 907/24】