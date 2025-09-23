明報新聞網
港聞

港聞一

Botox誤殺案 急症醫生：報案人未提打針用4藥

【明報專訊】私人銀行副總裁張淑玲2018年在一間醫務診所注射「Botox針」後死亡，涉案九旬主診醫生李宏邦被控一項誤殺罪，案件昨在高院續審。伊院急症室顧問醫生周志偉供稱，事主送往醫院後他曾致電報案人索取資料，但接聽的主診醫生無提及曾為事主注射Botox和使用涉案藥物，若他知道有關情况，會即時諮詢中毒諮詢中心判斷需否即時注射解藥。

事主送院時腦嚴重受損

被告李宏邦（現年93歲）被控2018年11月12日因嚴重疏忽而非法殺死張淑玲（52歲）。伊利沙伯醫院急症室顧問醫生周志偉供稱，事主送院時維生指數和血氧飽和度正常、無表面傷勢，但不清醒和瞳孔放大，格拉斯哥昏迷指數為3；若患者的分數介乎3至8分，代表腦部嚴重受損。

周續稱，他初步檢查事主後交由另一醫生接手，其間他致電報案人查詢事主情况，當時有一名男子接聽，稱自己負責急救，隨後把電話交給一名較年長男子，該男子自稱家庭醫生，認識事主一段時間。周引述該男子提到，事主有哮喘病史，在尖沙嘴逛街時突然氣促遂向他求醫，及後事主情况轉差，他有提供藥物和人工呼吸。

倘知所涉藥 問中毒中心尋方案

周稱，通話時聽不清楚藥名和藥物使用方法，該男子便把電話轉交予第一次接聽的較年輕男子，對方補充稱有為事主做心外壓和注射強心針，但二人均無提及Botox針和提供丙泊酚、配西丁、咪達唑侖和利多卡因的事宜。周志偉憶述，院方隨後亦有替事主抽血檢查，發現其血液酸值降低，代表有一定程度缺氧，經諮詢深切治療部後，事主在傍晚6時許轉送內科加護病房。

就Botox針和前述4種藥物的使用，周稱若得知會轉告香港中毒諮詢中心醫護人員，相信醫護會就恰當的治療方案提供建議，為事主即時治療。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 137/22】

相關字詞﹕高等法院 李宏邦 醫療事故 醫生 誤殺罪

