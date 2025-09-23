明報新聞網
港聞

港聞一

不獲回遷孕婦批不公 官問恩恤平民屋宇拒絕

【明報專訊】昨日6居民之一曹綽芝身懷六甲，到區院親自應審。曹質疑平民屋宇審核她與丈夫是否具備回遷資格時，以單位水電用量過低為理由而駁回，做法不公，稱與丈夫已關係惡劣，若不能保障未來住房，恐怕難與丈夫爭取腹中胎兒的撫養權。法官陳錦泉詢問平民屋宇一方能否恩恤，平民屋宇一方拒絕開出回遷資格，憂慮會引來其他同樣不獲回遷的居民不滿為何他們沒有恩恤，但提出其他和解方案。

曹綽芝親自陳辭稱，當年平民屋宇審核時，要求居民交出過去一年水電用量紀錄。事後平民屋宇以其單位水電用量過低為由，拒絕她與丈夫回遷。曹解釋，因她需要外出照顧剛做完手術的母親，「無端端冇咗層樓，我要照顧阿媽，好唔人道」。

稱低水電因照顧母 突變無屋

陳官聞言表，賠償方案並非本案議題，法庭無權干預，但詢問平民屋宇一方是否「有空間給予恩恤」，若達成和解，「似乎係幾好結果」。

拒開恩憂開先例 提和解方案

平民屋宇一方休庭商議後，稱「不幸地」無法給予曹回遷資格，因目前已有百多戶家庭不獲回遷，他們亦已簽字同意遷出，一旦給曹例外開恩，或招致其他不獲回遷居民不滿。不過平民屋宇提出和解方案，包括20萬元賠償及協助曹以恩恤方式入住過渡房屋。曹重申，她能提供母親醫療文件作證，即使是安排一人單位她也願接受。最終陳官押後案件待雙方商議和解。

相關字詞﹕區域法院 租務糾紛 大坑西邨重建 平民屋宇有限公司

