港聞

港聞一

大坑西案官屢提考慮和解 平民屋宇：租客無權挑戰收樓

【明報專訊】香港平民屋宇有限公司（下稱平民屋宇）與大坑西邨13戶居民就終止租約一事未達成和解。他們之間的訴訟分成兩案處理，其中一案昨於區域法院開審。平民屋宇一方引用法律原則，稱業主於租約期滿後有權收回單位，租客無權挑戰；居民一方主張，租約包含居民可永續租賃的隱含條款。法官陳錦泉庭上多次提醒雙方能否考慮和解，並因應颱風樺加沙逼近，押後案件至颱風引致的極端天氣完結後法庭重新運作時再開庭。

兩案13戶5已和解

原告為平民屋宇，本案原涉7名被告，當中黃桂榮在開審前與原告達成和解，餘下6人甄國業、曹綽芝、關偉建、馬媚媚、譚蕙蘭及馮德樂則展開審訊。庭上透露，另一案6名被告當中4人亦已達成和解。

平民屋宇一方由資深大律師馮柏棟代表，他於開案陳辭稱，主要依賴「合約不容反悔」及「慣例不容反悔」原則，平民屋宇有權收回單位，租客無權挑戰業主權利，並稱被告方沒爭議這項法律原則。甄及曹自行應審，甄稱身體不適而採用書面陳辭；曹質疑平民屋宇審核她與丈夫不具備回遷資格的標準不合理（見另稿）。

二人質疑租約不合理

官：難阻收樓應和解

另外4人由大律師杜加栩代表。杜表示，馮德樂有意達成和解，譚將就租約包括隱含條款抗辯，關及馬則質疑租約內容不合情理。法官陳錦泉指出，即使關及馬的理據成立，亦不能阻止平民屋宇有權收回單位，提醒二人應考慮和解，以免日後承擔高昂訟費。其後雙方讓陳官過目平民屋宇要求居民簽署的承諾書及聲明，稱關及馬未能和解的癥結是不滿居民須承諾放棄追究權利，且5年後須再次審核回遷資格。

簽字須承諾不追補償

官指欠妥促改字眼

陳官細閱文件後，認為需再次審核回遷資格的做法並無不妥，打趣稱若居民在等候重建期間「中金多寶」，自然不應有回遷機會。至於承諾放棄追究權利，陳官稱交吉後承諾不再對業權有所爭議，免生官司阻礙工程，做法可以理解，但承諾連補償部分亦不得追究，陳官自言以「普通人」角度看待，只能「講個信字」，覺得欠缺安全，租戶擔心不能得到補償。陳官指示平民屋宇一方考慮能否調整字眼以取得平衡。

【案件編號：DCCJ 5505/23等】

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕區域法院 租務糾紛 大坑西邨重建 平民屋宇有限公司

