灣區手記：冷庫採訪 ／文：尚東美

【明報專訊】9月的廣州還在炎夏，但去到廣州農產公司的十五運食材倉庫，工作人員為記者準備了人手一件及膝長的厚外套，事關該倉庫分3個區域：-18至0℃、0至5℃、5至10℃，即最高也只有10℃。
一入大門的「穿堂區」便是5至10℃的區域，有男記者和攝影師不以為意，笑稱「好涼爽！」堅持不穿外套。誰知當-18至0℃的冷庫大門一開，一股寒氣撲面而來，地面也結了冰，攝影師都不敢入內，怕搞壞機器。工作人員笑說「哈爾濱到了！」並貼心遞上眼鏡布供擦拭鏡頭。有記者雖然披上長外套，但原本身穿短褲涼鞋，「上面蒸鬆糕下面賣涼粉」，每拍攝一會兒便要返身出來搓一搓小腿、原地跳幾步，還大叫「呼！呼！真係好凍！」
冷庫設有感應開關，只見工作人員熟練地操作叉車，將一車車貨物裝到事先「預冷」的貨車上，裝貨月台也設有布幕，使貨車車廂和貨倉之間盡量不「走冷」。有記者卻想到「最恐怖情形」，問如果有人被反鎖在冷庫內怎麼辦？工作人員笑稱，門可以從裏面打開，而且全場有閉路電視，覆蓋5G信號，可以打電話求救，但前提是手機電池不會因為突然過冷而強制關機……
文：尚東美
