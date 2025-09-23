灣區熱搜：全運食材廣州囤 溯源抽檢保安全 總倉負責採購供應「六大類」 包括港澳

明報記者 林迎

廣州農產國際供應鏈有限公司執行董事卞勛朋表示，十五運及殘特奧會的食品供應設「廣州總倉」和「深圳總倉」，當中廣州總倉供應本地賽事的全部食材，同時負責佛山、陽江、湛江、肇慶、清遠、梅州、雲浮7個省內賽區，以及香港、澳門的「六大類」食材採購，其他賽區則由深圳總倉負責。

確保食物不含興奮劑

「六大類」指可能含有食源性興奮劑的畜肉、禽肉、水產、蛋這4類與其製品，以及乳製品和調味料，「這是因為興奮劑檢測比較複雜，成本很高，加上大規模採購工作複雜，廣東省為了整合資源，指定由我們廣州總倉來負責」。這意味着包括港澳在內，其他賽區向廣州總倉採購的食材，全部已檢測合格、可供運動員安全食用；而不涉興奮劑的蔬菜、水果、米麵、飲品等，廣州以外其他城市可自行採購。

食材附溯源碼 GPS追蹤貨車

卞勛朋表示，位於天河區的廣州總倉面積5000平方米，全部食材共有400多個品類，來自全國7個省區的38家供應商，「我們在採購前做了嚴格工序，包括基地認證、前期檢測，確認這些供應商能符合十五運和殘特奧會相關要求」，所有食材在進入總倉前，都要先貼上溯源碼並抽樣送檢，在檢測報告完成前都要留在「待檢區」，完成後才貼上「合格」標籤上架。檢測報告、食材流向等資訊之後都會附在溯源碼上，實現「來源可追，去向可查」；而運輸食材的冷鏈車輛全部裝有GPS定位及駕駛室閉路電視，運輸路線亦設有「電子圍欄」並向交通部門報備，一旦司機偏離路線或駕駛狀態不佳，監控中心便會示警。

除了總倉之外，其他城市則會設分倉，目前所有分倉共下單採購147個單品，重量398噸，卞勛朋表示會有序推進運輸安排。他還稱，香港分倉的運輸由粵海廣南行負責，在賽事開始前，「六大類」會全部運送完畢，檢測結果亦會與香港共享。