明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：全運食材廣州囤 溯源抽檢保安全 總倉負責採購供應「六大類」 包括港澳

【明報專訊】即將於11月舉行的第十五屆全國運動會和殘特奧會將是歷來規模最大的一屆，僅運動員就有3.6萬名，再加上為數眾多的裁判員、工作人員、義工等，保障這麼多人「三餐溫飽」是頭等大事。由廣州農產國際供應鏈有限公司營運的「廣州總倉」，便是負責本市和包括港澳在內其餘9個賽區的食品供應，還要對食材做興奮劑檢測、食安檢測等，保障「入口」安全。

明報記者 林迎

廣州農產國際供應鏈有限公司執行董事卞勛朋表示，十五運及殘特奧會的食品供應設「廣州總倉」和「深圳總倉」，當中廣州總倉供應本地賽事的全部食材，同時負責佛山、陽江、湛江、肇慶、清遠、梅州、雲浮7個省內賽區，以及香港、澳門的「六大類」食材採購，其他賽區則由深圳總倉負責。

確保食物不含興奮劑

「六大類」指可能含有食源性興奮劑的畜肉、禽肉、水產、蛋這4類與其製品，以及乳製品和調味料，「這是因為興奮劑檢測比較複雜，成本很高，加上大規模採購工作複雜，廣東省為了整合資源，指定由我們廣州總倉來負責」。這意味着包括港澳在內，其他賽區向廣州總倉採購的食材，全部已檢測合格、可供運動員安全食用；而不涉興奮劑的蔬菜、水果、米麵、飲品等，廣州以外其他城市可自行採購。

食材附溯源碼 GPS追蹤貨車

卞勛朋表示，位於天河區的廣州總倉面積5000平方米，全部食材共有400多個品類，來自全國7個省區的38家供應商，「我們在採購前做了嚴格工序，包括基地認證、前期檢測，確認這些供應商能符合十五運和殘特奧會相關要求」，所有食材在進入總倉前，都要先貼上溯源碼並抽樣送檢，在檢測報告完成前都要留在「待檢區」，完成後才貼上「合格」標籤上架。檢測報告、食材流向等資訊之後都會附在溯源碼上，實現「來源可追，去向可查」；而運輸食材的冷鏈車輛全部裝有GPS定位及駕駛室閉路電視，運輸路線亦設有「電子圍欄」並向交通部門報備，一旦司機偏離路線或駕駛狀態不佳，監控中心便會示警。

除了總倉之外，其他城市則會設分倉，目前所有分倉共下單採購147個單品，重量398噸，卞勛朋表示會有序推進運輸安排。他還稱，香港分倉的運輸由粵海廣南行負責，在賽事開始前，「六大類」會全部運送完畢，檢測結果亦會與香港共享。

相關字詞﹕深圳總倉 廣州總倉 廣州農產國際供應鏈有限公司 十五運會 全運會 大灣區

上 / 下一篇新聞