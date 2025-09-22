明報新聞網
港聞

港聞二

搭扶手梯失平衡 長者「人疊人」10傷

【明報專訊】沙田昨日發生扶手電梯跌倒意外。多名參加齋宴的長者昨午於商場乘下行扶手梯離開時，有長者疑體力不足往後跌倒，令隨後長者相繼絆倒受傷，一度「人疊人」。事件共釀10名長者受傷，由救護車送院治理。

受傷的9女1男介乎67至84歲，分別頭、腰、手及腳受傷，全部清醒，經消防及救護員即場初步包紮及分流，再由救護車送往沙田威爾斯親王醫院治理。警方初步調查後，案件列作「有人意外受傷」。

事前同赴齋宴 84歲翁後跌絆倒他人

警方昨午2時許接報，指沙田京瑞廣場發生意外，多名長者在扶手電梯跌倒受傷。因意外涉及大量傷者，多輛消防車、救護車及輔助醫療裝備車到場，救援人員即場為傷者檢查及初步包紮，按傷勢分流送院。警方初步調查相信，一名84歲男長者離開酒樓，由3樓乘扶手電梯下行，至近2樓時，疑體力不足往後跌倒，緊隨其後的多名長者相繼絆倒。現場所見，商場2樓的扶手電梯口留有血迹，救援人員用作急救的物品包裝散落一地，涉事扶手電梯已暫停使用，等候相關人員檢查。

關愛之友協會負責人蔡先生表示，昨午多個團體的長者出席慈善齋宴，酒樓筵開數十席，齋宴原預定下午3時結束，但因避免同時離開而擠迫，部分團體的長者提早離開；事發時他走出查看，多名長者「人疊人」受傷，他即時按停扶手梯，因自己曾學急救，遂與其他人為傷者檢查及扶至安全位置，並向附近途人收集衛生巾，為傷者臨時止血，當時見到有長者的傷口深至見骨，部分人可能骨折，幸他們全部清醒。

相關字詞﹕齋宴 長者 扶手電梯

