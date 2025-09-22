遊艇來港毋須先申泊位 推措施方便內地船長考核

【明報專訊】《施政報告》提出發展「遊艇經濟」，運輸及物流局陳美寶昨日表示，2020至2024年有258艘遊艇訪港，預料內地來港遊艇有上升趨勢，海事處明年會分階段推出便利措施，放寬訪港要求，日後遊艇來港時不需預先申請泊位；另外政府會推進「機場城市」遊艇港灣建設，提供逾500個泊位，包括可容納80米以上的超級遊艇泊位，冀吸引「高端客戶」，並冀藉機場島建設，做到遊艇展覽及交易，以助產業發展，預計港灣2028年起分階段完成。
陳美寶：內地需求增
陳美寶昨日出席《施政報告》記者會表示，政府會改良遊艇產業配套，推廣「高端遊艇旅遊」，海事處會在三方面「拆牆鬆綁」，明年分階段推出，包括建立一個遊艇監察系統，令遊艇進入本港後可自由遊弋，毋須預先申請泊位；提升電子業務系統，方便遊艇申請來港；政府亦希望方便一些內地的遊艇船長考核，會推出一系列措施，包括明年下半年推出課程，方便內地訪港遊艇操作人員提前獲得在香港水域航行的資格，相信可令更多遊艇訪港。
陳美寶說，過去5年訪港遊艇共有258艘，愈來愈多是來自內地，當局蒐集意見時亦發現有不少需求，預計未來有不同規模的遊艇訪港，《施政報告》亦有提到推進「港艇北上」及「北艇南下」，海事處和廣東省海事局會就相關措施磋商合作安排，期望達到「雙向奔赴」。
（2025年施政報告）
日報新聞-相關報道：
旅遊界數周內「踩點」 工業遊料聖誕有 羅淑佩：舊油麻地警署仍目標年內開幕 (2025-09-22)
收費看營運商服務 試點沙灘「不會變奢侈品」 (2025-09-22)