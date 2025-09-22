遊艇來港毋須先申泊位 推措施方便內地船長考核

陳美寶：內地需求增

陳美寶昨日出席《施政報告》記者會表示，政府會改良遊艇產業配套，推廣「高端遊艇旅遊」，海事處會在三方面「拆牆鬆綁」，明年分階段推出，包括建立一個遊艇監察系統，令遊艇進入本港後可自由遊弋，毋須預先申請泊位；提升電子業務系統，方便遊艇申請來港；政府亦希望方便一些內地的遊艇船長考核，會推出一系列措施，包括明年下半年推出課程，方便內地訪港遊艇操作人員提前獲得在香港水域航行的資格，相信可令更多遊艇訪港。

陳美寶說，過去5年訪港遊艇共有258艘，愈來愈多是來自內地，當局蒐集意見時亦發現有不少需求，預計未來有不同規模的遊艇訪港，《施政報告》亦有提到推進「港艇北上」及「北艇南下」，海事處和廣東省海事局會就相關措施磋商合作安排，期望達到「雙向奔赴」。

（2025年施政報告）