刊憲泳灘缺救生員 工會籲「試點」勿外判服務

【明報專訊】康文署擬邀市場參與在指定「試點」營運沙灘，惟近年救生員不足。根據署方回覆，今年泳季截至上月底有27個刊憲泳灘「一直開放給市民使用」，佔總數64%。港九拯溺員工會發言人胡啟榮表示，倘營運商在試點沙灘增設水上活動，「可能會有機動艇、快艇等，涉及水電就更易發生意外」，相信屆時救生需求將進一步提高。他期望當局加強招聘人手及善用科技，避免外判救生服務。
長期服務救生員112空缺
全港現有42個刊憲泳灘，康文署回覆查詢稱，今年泳季截至上月底在27個泳灘提供救生服務，按年再少3個。署方續指，隨本地私人游泳池持續增加，市場對救生員的需求不斷上升，署方招聘難度因而提高，「難免影響到為水上活動場地提供的服務」；截至本月初，長期服務救生員尚餘112個空缺。
上周公布的《施政報告》提出，政府正探討邀請市場參與，在試點沙灘建設康樂休閒及水上活動熱點。胡啟榮說，康文署管轄的5個水上活動中心皆要求活動要有教練陪同，「確保到一定安全性」，憂慮日後試點沙灘「讓市民自己去玩，沒教練隨行」更易發生意外，進一步提高救生需求。他建議政府發展沙灘旅遊前，及早規劃救生員人手並善用科技，例如利用無人機送遞救生圈等，避免屆時發生意外，損害香港旅遊的聲譽。
指外判欠穩定經驗
試點沙灘營運模式未有定案，康文署回覆會否將救生服務一併外判時稱，具體方案仍在考慮。胡啟榮則表明反對外判，稱康文署的救生員團隊經系統培訓，亦安排長駐同一泳灘，「知道如何救人最快最安全」，相反外判穩定性較低，「每日都由不同的救生員當值，那個人可以有幾多經驗？何來默契（合作）救人？」
（2025年施政報告）
