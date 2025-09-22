明報新聞網
收費看營運商服務 試點沙灘「不會變奢侈品」

【明報專訊】新一份《施政報告》提出，政府明年將揀選不少於8個康文場地引入「市場營運模式」，包括擬於指定「試點」營運沙灘。文體旅局長羅淑佩昨稱，浮潛、在直立板上玩瑜伽等都是有潛能的活動，日後收費則需視乎營運商提供什麼服務，強調原則是「不可能將公共沙灘變成一個奢侈品，（令）大家不能夠享用」。

提浮潛、划艇 需專人指導

現時康文署負責管理42個刊憲泳灘。羅淑佩昨日出席《施政報告》相關措施記者會表示，市場營運模式涉及哪個泳灘、會否將整個泳灘變成付費區等，現時皆言之尚早，提到外國有很多例子可考慮。她說，泳灘服務收費需視乎營運商提供什麼服務，相信可預期是合理的費用。她認為，浮潛、划艇、直立板，甚至在直立板上玩瑜伽等活動都有潛能，但需要有好設備或專人指導，強調當局樂意與有意的營運商商討具體計劃。

至於在博物館閉館日出租場地供舉辦商業或私人活動、開放更多場地供租用、推出收費的旅客導賞等措施，羅淑佩就以香港藝術館為例，稱該館擴建及改建後可讓公眾飽覽維港景色，相信很吸引，加上目前藝術館在大家心中的水平相當高，「會唔會做到紐約（大）都會博物館咁樣，有一啲大型嘅籌款舞會、晚宴、時裝活動」。

博物館閉館租出活動

舉例籌款、舞會、晚宴

羅強調，只要活動切合本港博物館形象、大家相輔相成，康文署都樂意考慮。收費方面，她則說需視乎主辦單位要求康文署提供什麼服務再釐定。

羅淑佩續稱，香港藝術館及各個博物館的場地大，閉館後可更好地利用該些場地，舉例故宮館上月上演「劍神」張家朗對法國名將拿科的翻版巴黎奧運八強賽事，形容表演賽評價好及有新鮮感，善用場地，場主亦有收益。她提到，康文署轄下很多場地都是基建投資，收費不可能很高，亦不能收回成本，故署方需小心審視收支，又形容博物館並非太易賺錢的項目，若有額外收益「幫補下」 ，局方會大力支持相關措施。

