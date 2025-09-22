明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

旅遊界數周內「踩點」 工業遊料聖誕有 羅淑佩：舊油麻地警署仍目標年內開幕

【明報專訊】政府「發展旅遊熱點工作組」今年5月公布首階段推行的9個「旅遊熱點」項目，包括開放舊油麻地警署、香港工業品牌旅遊等。文體旅局長羅淑佩昨稱，開放舊油麻地警署正處於裝修及籌建階段，目標今年內開幕；工業旅遊亦正密鑼緊鼓籌備，旅遊業界數周內會「踩點」，她相信業界掌握參觀時間及行程等資料後，在年底至明年農曆新年等旅遊旺季會有相關產品推出。

食品生產線與旅客要分隔

新一份《施政報告》提出推廣香港工業品牌旅遊、舊城中環等多個深度遊項目，羅淑佩昨在《施政報告》相關措施記者會表示，目前4個已落實的工業品牌，包括李錦記、奇華、八珍醬園和香港益力多，皆為食品企業，要讓旅行團「團進團出」的重點之一是確保食品生產線與旅客之間要有分隔，同時不能影響食品製造安全及質素，企業正籌備。

工作組5月記者會曾稱，工業品牌旅遊會於今年第三季試行。羅淑佩昨稱，旅遊業界數周內會「踩點」，相信業界掌握相關企業有何景點及產品出售、行程需時及交通等資料後，在聖誕節及明年農曆新年等旅遊旺季會有相關旅遊產品推出。她續稱，自5月宣布首階段九大旅遊熱點後，再有企業聯絡她表示有興趣參與工業旅遊，稍後她會視察相關企業的廠房是否合適。

開放舊油麻地警署方面，羅則稱她與團隊曾召開數次會議，審視相關設計及構思，形容「去到幾細緻嘅地方」，已進入裝修及籌建時刻，目標仍是今年內開幕。本報記者昨在舊警署所見，警署內有一處正售賣紀念品。

同屬九大旅遊熱點的「四山」旅遊，今年《施政報告》提到會提升郊野公園配套。環境及生態局長謝展寰昨在另一記者會表示，政府會改良太平山、鳳凰山、西貢海和大帽山4條山徑的配套設施，包括增設導覽設施及資訊牌，於景點進行主題種植、增加飲水機或廁所等設施，預計明年陸續建成及推出；另外漁護署會在郊野公園增加設施，例如在獅子山自然教育中心興建樹頂歷奇設施，在樹木之間加設通道和繩網，為遊人提供歷奇體驗。

「四山」遊擬改良山徑配套

至於《施政報告》提出與深圳合作推廣以「中國文化名人大營救」歷史為主題的紅色體驗研學新路線，羅淑佩稱新路線由旅遊事務署、旅發局、香港中旅社及深圳市文旅局合辦，包括參觀抗戰及海防博物館、斬竹灣及深圳中國文化名人大營救紀念館，冀令更多學生參與。

深圳參辦「大營救」紅色遊

各區修繕中共抗戰遺址

她說，由於當時需逃避日軍耳目，營救路線有點迂迴，部分路線需攀山涉巔，故難以「行番真係當時大家行過嘅每一步」。羅又說，政府於抗戰勝利80周年的一系列展覽均有介紹「呢一段可歌可泣的事迹」，另亦全面梳理及修繕保護各區的中共抗戰遺址，當中會有不同介紹，鼓勵市民參與。

明報記者

（2025年施政報告）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞

收費看營運商服務 試點沙灘「不會變奢侈品」
收費看營運商服務 試點沙灘「不會變奢侈品」
刊憲泳灘缺救生員 工會籲「試點」勿外判服務
刊憲泳灘缺救生員 工會籲「試點」勿外判服務
遊艇來港毋須先申泊位 推措施方便內地船長考核
遊艇來港毋須先申泊位 推措施方便內地船長考核
時任房屋署長 被問天恩收樓母子墮樓事件 羅淑佩：不在其位不會討論
時任房屋署長 被問天恩收樓母子墮樓事件 羅淑佩：不在其位不會討論
政務AI開發優次 參考1823熱線數據
政務AI開發優次 參考1823熱線數據
北都研土地參股等融資模式 陳茂波領導「發展營運設計組」月內開會
北都研土地參股等融資模式 陳茂波領導「發展營運設計組」月內開會
垃圾徵費檢討進展下周一交代
垃圾徵費檢討進展下周一交代
輸勞不擬收按金 李：恐企業百上加斤
輸勞不擬收按金 李：恐企業百上加斤
推動低空經濟 為載人飛行等立專用法例
推動低空經濟 為載人飛行等立專用法例
食肆允攜狗進入 明年中料批出首輪申請
食肆允攜狗進入 明年中料批出首輪申請
教局設委會檢視高中數理 包括M1M2 具體建議明年定
教局設委會檢視高中數理 包括M1M2 具體建議明年定
網傳用戶資料轉內地 積金易斥不實 專家料內地職員遙距進港伺服器 指數據過河存灰色地帶
網傳用戶資料轉內地 積金易斥不實 專家料內地職員遙距進港伺服器 指數據過河存灰色地帶
調查：簡樸房條例倘實施 劏房戶憂遭逼遷
調查：簡樸房條例倘實施 劏房戶憂遭逼遷
港大首推藥劑師打針培訓 冀增疫苗接種點
港大首推藥劑師打針培訓 冀增疫苗接種點
搭扶手梯失平衡 長者「人疊人」10傷
搭扶手梯失平衡 長者「人疊人」10傷
OK便利店電子支付失靈 稱故障「不排除網攻」
OK便利店電子支付失靈 稱故障「不排除網攻」
擅擴營業範圍 上水鮮味市場停牌14天
擅擴營業範圍 上水鮮味市場停牌14天
老人院門外冒煙 揭地底電纜故障
老人院門外冒煙 揭地底電纜故障
粵一周2771宗基孔熱 男子佛山回港確診
粵一周2771宗基孔熱 男子佛山回港確診
浸大中醫十一義診 6診所料惠千人
浸大中醫十一義診 6診所料惠千人
香港仔城門兩隧加價首日交通如常
香港仔城門兩隧加價首日交通如常
AI年代：科大訊飛AI黑板打入中小學
AI年代：科大訊飛AI黑板打入中小學
AI年代：與立法會合作 提供實時會議字幕
AI年代：與立法會合作 提供實時會議字幕
灣區熱搜：攻智能家電機械人 佛山推資助設基金 投入最少40億 盼突破傳統產業增長瓶頸
灣區熱搜：攻智能家電機械人 佛山推資助設基金 投入最少40億 盼突破傳統產業增長瓶頸
灣區熱搜：機器牛爬坡摘荔枝 劏魚AI自動去鱗鰓
灣區熱搜：機器牛爬坡摘荔枝 劏魚AI自動去鱗鰓
【Emily】一齊做大專辯論賽評判 江玉歡：喺卿姐前輩度學到好多嘢
【Emily】一齊做大專辯論賽評判 江玉歡：喺卿姐前輩度學到好多嘢
【Emily】律師會設「提升地位工作小組」 強烈建議行家爭取訟辯律師資格
【Emily】律師會設「提升地位工作小組」 強烈建議行家爭取訟辯律師資格
【Emily】被問莊梅岩事件 羅淑佩：讓事實說明
【Emily】被問莊梅岩事件 羅淑佩：讓事實說明
【Emily】雨中濱FUN跑 毛孩也參與
【Emily】雨中濱FUN跑 毛孩也參與
【Emily】提金融商貿物流 曾俊華：點解唔做好港經濟最大嗰瓣？
【Emily】提金融商貿物流 曾俊華：點解唔做好港經濟最大嗰瓣？
【Emily】響應國策 議員教市民燒脂
【Emily】響應國策 議員教市民燒脂