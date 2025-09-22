旅遊界數周內「踩點」 工業遊料聖誕有 羅淑佩：舊油麻地警署仍目標年內開幕

食品生產線與旅客要分隔

新一份《施政報告》提出推廣香港工業品牌旅遊、舊城中環等多個深度遊項目，羅淑佩昨在《施政報告》相關措施記者會表示，目前4個已落實的工業品牌，包括李錦記、奇華、八珍醬園和香港益力多，皆為食品企業，要讓旅行團「團進團出」的重點之一是確保食品生產線與旅客之間要有分隔，同時不能影響食品製造安全及質素，企業正籌備。

工作組5月記者會曾稱，工業品牌旅遊會於今年第三季試行。羅淑佩昨稱，旅遊業界數周內會「踩點」，相信業界掌握相關企業有何景點及產品出售、行程需時及交通等資料後，在聖誕節及明年農曆新年等旅遊旺季會有相關旅遊產品推出。她續稱，自5月宣布首階段九大旅遊熱點後，再有企業聯絡她表示有興趣參與工業旅遊，稍後她會視察相關企業的廠房是否合適。

開放舊油麻地警署方面，羅則稱她與團隊曾召開數次會議，審視相關設計及構思，形容「去到幾細緻嘅地方」，已進入裝修及籌建時刻，目標仍是今年內開幕。本報記者昨在舊警署所見，警署內有一處正售賣紀念品。

同屬九大旅遊熱點的「四山」旅遊，今年《施政報告》提到會提升郊野公園配套。環境及生態局長謝展寰昨在另一記者會表示，政府會改良太平山、鳳凰山、西貢海和大帽山4條山徑的配套設施，包括增設導覽設施及資訊牌，於景點進行主題種植、增加飲水機或廁所等設施，預計明年陸續建成及推出；另外漁護署會在郊野公園增加設施，例如在獅子山自然教育中心興建樹頂歷奇設施，在樹木之間加設通道和繩網，為遊人提供歷奇體驗。

「四山」遊擬改良山徑配套

至於《施政報告》提出與深圳合作推廣以「中國文化名人大營救」歷史為主題的紅色體驗研學新路線，羅淑佩稱新路線由旅遊事務署、旅發局、香港中旅社及深圳市文旅局合辦，包括參觀抗戰及海防博物館、斬竹灣及深圳中國文化名人大營救紀念館，冀令更多學生參與。

深圳參辦「大營救」紅色遊

各區修繕中共抗戰遺址

她說，由於當時需逃避日軍耳目，營救路線有點迂迴，部分路線需攀山涉巔，故難以「行番真係當時大家行過嘅每一步」。羅又說，政府於抗戰勝利80周年的一系列展覽均有介紹「呢一段可歌可泣的事迹」，另亦全面梳理及修繕保護各區的中共抗戰遺址，當中會有不同介紹，鼓勵市民參與。

明報記者

（2025年施政報告）

