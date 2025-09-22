明報新聞網
港聞

港聞二

港大首推藥劑師打針培訓 冀增疫苗接種點

【明報專訊】港大醫學院藥理及藥劑學系昨日與生物製藥公司葛蘭素史克有限公司簽訂合作備忘錄，推出全港首個藥劑師疫苗接種培訓計劃，提供疫苗知識及實習。逾200名藥劑師已完成基礎培訓，其中逾30人獲得證書，將於社區藥房提供疫苗接種服務，現階段以流感疫苗為主，未來將視乎政策逐步擴展至其他疫苗種類。

先以流感疫苗為主

培訓計劃分為兩部分。參與藥劑師須先參與疫苗接種證書課程，內容包括至少4小時工作坊，涵蓋疫苗儲存、注射技術和過敏反應處理等，以及約10小時的網上自學，涉及公共衛生、法律與倫理等議題；之後學員須通過臨牀技能客觀結構化測驗（OSCE）及線上評估。

第二部分則為實習，學員要在資深醫療專業人員監督下，成功為5名患者接種疫苗，才可獲發為期兩年的證書。獲發證書的藥劑師須在兩年內完成並記錄至少5次疫苗接種，否則證書將失效並須重新實習。

港大醫學院藥理及藥劑學系教授黃志基認為，藥劑師介入可將社區藥房中的疫苗接種率提升17%至20%，相信計劃有助加深市民對社區藥劑師的認識，亦能擴闊疫苗接種點。港大社區藥房藥劑師Cynthia說，在疫苗稀釋過程中，患者常主動查詢，藥劑師可即時解答，提升其信任與接種意願，顯示社區藥房具備推行疫苗接種的可行性。

相關字詞﹕港大醫學院 港大醫學院藥理及藥劑學系 藥劑師 社區藥房 流感疫苗 疫苗接種 疫苗

