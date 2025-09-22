港大首推藥劑師打針培訓 冀增疫苗接種點

先以流感疫苗為主

培訓計劃分為兩部分。參與藥劑師須先參與疫苗接種證書課程，內容包括至少4小時工作坊，涵蓋疫苗儲存、注射技術和過敏反應處理等，以及約10小時的網上自學，涉及公共衛生、法律與倫理等議題；之後學員須通過臨牀技能客觀結構化測驗（OSCE）及線上評估。

第二部分則為實習，學員要在資深醫療專業人員監督下，成功為5名患者接種疫苗，才可獲發為期兩年的證書。獲發證書的藥劑師須在兩年內完成並記錄至少5次疫苗接種，否則證書將失效並須重新實習。

港大醫學院藥理及藥劑學系教授黃志基認為，藥劑師介入可將社區藥房中的疫苗接種率提升17%至20%，相信計劃有助加深市民對社區藥劑師的認識，亦能擴闊疫苗接種點。港大社區藥房藥劑師Cynthia說，在疫苗稀釋過程中，患者常主動查詢，藥劑師可即時解答，提升其信任與接種意願，顯示社區藥房具備推行疫苗接種的可行性。