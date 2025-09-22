調查：簡樸房條例倘實施 劏房戶憂遭逼遷

團體倡建監察機制加強約束力

「劏房支援連線」於今年8月23至30日，一對一訪問16名有可能受是次規管影響的劣質劏房基層住戶，收集他們對《簡樸房條例草案》的看法。調查結果顯示，受訪者普遍擔心，一旦法例生效，不合規劏房將在短時間內被迫退場，租戶會立即失去現有的居所。受訪劏房戶亦一致認為，業主會將部分「簡樸房」的裝修及認證開支轉嫁於租戶，使加重租戶經濟負擔。

七旬葵涌劏房居民誼姐目前居住的單位有僭建問題，她表示區內劏房月租需5000至6000元，但她收入有限，擔心「簡樸房」規管實施後會面臨租金上調及逼遷風險，希望政府為受影響人士安置時優先考慮原區安置，以免居民遷離原區後，交通不便往返工作。

「劏房支援連線」提議，政府須增撥人手和資源，建立主動監察機制，加強對業主的約束力，確保相關法例規範能真正落實，以免業主透過瞞報或規避方式逃避監管。