港聞

港聞二

調查：簡樸房條例倘實施 劏房戶憂遭逼遷

【明報專訊】《簡樸房條例草案》將於本周三（24日）恢復二讀辯論，若三讀通過，相關措施將於2026年3月實施。關注團體「劏房支援連線」調查發現，受訪劏房戶普遍擔心自己會被逼遷，倘缺乏即時安置或資助，或會「無屋可住」。「劏房支援連線」認為，政府雖然在過渡房屋增設「丙類租戶」照顧受簡樸房執法影響的人，但名額難滿足需求，建議增加名額。

團體倡建監察機制加強約束力

「劏房支援連線」於今年8月23至30日，一對一訪問16名有可能受是次規管影響的劣質劏房基層住戶，收集他們對《簡樸房條例草案》的看法。調查結果顯示，受訪者普遍擔心，一旦法例生效，不合規劏房將在短時間內被迫退場，租戶會立即失去現有的居所。受訪劏房戶亦一致認為，業主會將部分「簡樸房」的裝修及認證開支轉嫁於租戶，使加重租戶經濟負擔。

七旬葵涌劏房居民誼姐目前居住的單位有僭建問題，她表示區內劏房月租需5000至6000元，但她收入有限，擔心「簡樸房」規管實施後會面臨租金上調及逼遷風險，希望政府為受影響人士安置時優先考慮原區安置，以免居民遷離原區後，交通不便往返工作。

「劏房支援連線」提議，政府須增撥人手和資源，建立主動監察機制，加強對業主的約束力，確保相關法例規範能真正落實，以免業主透過瞞報或規避方式逃避監管。

相關字詞﹕劏房 劏房支援連線 簡樸房

