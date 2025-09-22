明報新聞網
網傳用戶資料轉內地 積金易斥不實 專家料內地職員遙距進港伺服器 指數據過河存灰色地帶

【明報專訊】有自稱積金局職員於社交平台撰文稱積金局發內部通告，以提升效率為由，將大量強積金資料外判到佛山作「資料整合」，質疑做法未有保障市民私隱。積金易公司發言人駁斥說法不實及誤導，稱積金易平台所有用戶數據及資料皆儲存於香港境內的伺服器，只有獲有效授權的專職人員可透過加密系統查閱。有資訊科技專家估計帖文所述應與積金易平台承辦商在佛山設電話服務中心提供查詢服務有關，當地員工須經加密通道遙距進入香港伺服器查閱資料回應查詢。

上述Threads帖文昨日在網上惹熱議。積金易公司發言人駁斥說法不實及誤導，稱積金局和積金易公司高度重視用戶個人私隱及數據安全，規定積金易平台所有用戶數據及資料皆儲存於香港境內的伺服器，受到高規格的保安措施保護，有關安排符合《個人資料（私隱）條例》規定。

積金易及承辦商電盈：資料存港 僅獲授權人員可操作

發言人稱，積金易公司對處理用戶資料有嚴格權限規定及監督安排，只容許獲有效授權的專職人員，僅作處理用戶行政指令的用途，在積金易行政辦公室內的資料保密區，透過加密系統查閱儲存於香港境內的伺服器內與個案有關的指定資料，上述作業模式與行業營運做法一致。發言人稱對有人在網上惡意發放不實及誤導性資訊表示遺憾。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計帖文所述與積金易平台承辦商電訊盈科企業方案在佛山設立電話服務中心有關。他稱在人手、成本等考慮下，很多大型銀行、電訊公司有於內地設立電話服務中心，形容是慣常做法。

方保僑：承辦商慣常內地設服務

據方保僑了解，該電話服務中心員工接獲查詢後，須經加密通道遙距進入香港伺服器查閱資料，以回應查詢。他稱相關通道及資料有加密，每次查閱完成，系統應會自動即時毁滅所有資料，資料外泄風險較低。方稱，強積金資料仍存於香港，要界定相關做法是否「數據過河」存在灰色地帶。

被問有否於佛山設立電話服務中心、是否外判服務、該中心職員如何查閱強積金資料，電訊盈科企業方案回覆本報稱，積金易平台所有客戶服務熱線中心均由其集團親自營運。至於數據及資料處理，該集團稱積金易用戶數據及資料均儲存於香港境內伺服器，只有獲授權的專職人員方可在資料保密區內根據既定的系統操作程序，查閱儲存於香港境內伺服器的指定個案資料。

另外，積金易網站的私隱政策列明外判安排，指平台由多家第三方服務供應商維持及營運，它們會以資料處理者的身分接觸到平台的個人資料。在收集個人資料聲明則提到，用戶個人資料可能就特定用途轉移或披露予4類「承轉人」，包括任何就積金易平台營運向積金易公司提供管理、電訊、資料處理、營運等服務的承辦商，而相關資料可提供予香港境內和境外的上述人士。本報就積金易平台有多少工作交予外判公司向電訊盈科企業方案作查詢，其回覆中未提及相關資訊。

新思維立法會議員狄志遠稱，即使網站有列明個人資料處理的安排，但目前引起市民憂慮，積金局與積金易平台營辦商應公開交代及解釋目前做法與流程，以挽回公眾信心。

