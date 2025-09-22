食肆允攜狗進入 明年中料批出首輪申請

【明報專訊】《施政報告》提出加快審批食肆露天座位申請，食環署將採用新方式，主動統籌各相關部門一同採用新的「會審」機制，同時會精簡程序，縮短審批時間。環境及生態局長謝展寰表示，預料簡單直接個案的審批時間可望大幅縮短至1個月，相關內部指引預計會在今年第四季推出，供部門落實執行。
另外，食環署亦會推出容許狗進入的食肆的牌照，謝展寰說，有見香港愈來愈多市民養寵物，亦有不少商場標榜寵物友善，帶動寵物食品、美容、醫療各種消費活動，故政府決定推出寵物友善措施，讓食肆經營者申請，容許狗進入食肆，既可照顧狗主需要，鼓勵他們留港消費，也為業界帶來商機。
或只需繳修訂牌照費用
謝展寰說，當局會與業界商討細節，料明年中批出首輪申請，獲批食肆須有明確標籤。謝又稱每間食肆可考慮其經營特色及顧客對象，決定是否申領牌照，料申請人數未必很多，強調最重要是保障食物衛生。至於牌照收費，環境及生態局常任秘書長（食物） 楊碧筠表示，當局可採取不同方法發出牌照，例如在現有食肆牌照上加一個批注，申請人只需繳付修訂牌照費用140元。
（2025年施政報告）
