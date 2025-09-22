明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

推動低空經濟 為載人飛行等立專用法例

【明報專訊】《施政報告》提出全力推動低空經濟，建設具競爭力的經濟生態圈，運輸及物流局長陳美寶昨出席《施政報告》記者會時表示，發展低空經濟工作組將制訂《發展低空經濟規劃行動綱領》（下稱《綱領》），包括為重量逾150公斤的「非傳統飛行器」（包括載人飛行器）制訂專用法例，為低空經濟標準化發展奠下基礎，另外會將首批「監管沙盒」中較為成熟、風險相對較低，以及車流和人流較少的應用場景恆常化，例如使用無人機清洗外牆、檢視電纜、鐵路設施等，認為這些項目具備商業運作條件，民航處未來會發出安全指引和操作守則，供商業機構申請。

陳美寶表示，政府循監管沙盒逐步推進，能逐步將不同項目商業化和恆常化，目的是希望能落實低空經濟成為香港經濟增長的新引擎。政府會於明年初推出進階版低空經濟「監管沙盒X」，即是extra、延展和進階的試點項目，希望涵蓋更複雜的應用場景，以及更先進的飛行器，當中會包括一些跨境項目，甚至可能是載人的航空器。

陳美寶續稱，政府會積極展開低空經濟基礎設施的技術研究，並會積極與其他大灣區城市對接，希望能確保香港發展與國家戰略發展高度、深度融合，希望香港可發展為一個平台，讓內地低空經濟企業「走出去」。根據《施政報告》，政府預計今年底前推出無人機專用頻譜發牌制度，並於2026年底前訂定《綱領》的草擬本。

（2025年施政報告）

上 / 下一篇新聞

旅遊界數周內「踩點」 工業遊料聖誕有 羅淑佩：舊油麻地警署仍目標年內開幕
旅遊界數周內「踩點」 工業遊料聖誕有 羅淑佩：舊油麻地警署仍目標年內開幕
收費看營運商服務 試點沙灘「不會變奢侈品」
收費看營運商服務 試點沙灘「不會變奢侈品」
刊憲泳灘缺救生員 工會籲「試點」勿外判服務
刊憲泳灘缺救生員 工會籲「試點」勿外判服務
遊艇來港毋須先申泊位 推措施方便內地船長考核
遊艇來港毋須先申泊位 推措施方便內地船長考核
時任房屋署長 被問天恩收樓母子墮樓事件 羅淑佩：不在其位不會討論
時任房屋署長 被問天恩收樓母子墮樓事件 羅淑佩：不在其位不會討論
政務AI開發優次 參考1823熱線數據
政務AI開發優次 參考1823熱線數據
北都研土地參股等融資模式 陳茂波領導「發展營運設計組」月內開會
北都研土地參股等融資模式 陳茂波領導「發展營運設計組」月內開會
垃圾徵費檢討進展下周一交代
垃圾徵費檢討進展下周一交代
輸勞不擬收按金 李：恐企業百上加斤
輸勞不擬收按金 李：恐企業百上加斤
食肆允攜狗進入 明年中料批出首輪申請
食肆允攜狗進入 明年中料批出首輪申請
教局設委會檢視高中數理 包括M1M2 具體建議明年定
教局設委會檢視高中數理 包括M1M2 具體建議明年定
網傳用戶資料轉內地 積金易斥不實 專家料內地職員遙距進港伺服器 指數據過河存灰色地帶
網傳用戶資料轉內地 積金易斥不實 專家料內地職員遙距進港伺服器 指數據過河存灰色地帶
調查：簡樸房條例倘實施 劏房戶憂遭逼遷
調查：簡樸房條例倘實施 劏房戶憂遭逼遷
港大首推藥劑師打針培訓 冀增疫苗接種點
港大首推藥劑師打針培訓 冀增疫苗接種點
搭扶手梯失平衡 長者「人疊人」10傷
搭扶手梯失平衡 長者「人疊人」10傷
OK便利店電子支付失靈 稱故障「不排除網攻」
OK便利店電子支付失靈 稱故障「不排除網攻」
擅擴營業範圍 上水鮮味市場停牌14天
擅擴營業範圍 上水鮮味市場停牌14天
老人院門外冒煙 揭地底電纜故障
老人院門外冒煙 揭地底電纜故障
粵一周2771宗基孔熱 男子佛山回港確診
粵一周2771宗基孔熱 男子佛山回港確診
浸大中醫十一義診 6診所料惠千人
浸大中醫十一義診 6診所料惠千人
香港仔城門兩隧加價首日交通如常
香港仔城門兩隧加價首日交通如常
AI年代：科大訊飛AI黑板打入中小學
AI年代：科大訊飛AI黑板打入中小學
AI年代：與立法會合作 提供實時會議字幕
AI年代：與立法會合作 提供實時會議字幕
灣區熱搜：攻智能家電機械人 佛山推資助設基金 投入最少40億 盼突破傳統產業增長瓶頸
灣區熱搜：攻智能家電機械人 佛山推資助設基金 投入最少40億 盼突破傳統產業增長瓶頸
灣區熱搜：機器牛爬坡摘荔枝 劏魚AI自動去鱗鰓
灣區熱搜：機器牛爬坡摘荔枝 劏魚AI自動去鱗鰓
【Emily】一齊做大專辯論賽評判 江玉歡：喺卿姐前輩度學到好多嘢
【Emily】一齊做大專辯論賽評判 江玉歡：喺卿姐前輩度學到好多嘢
【Emily】律師會設「提升地位工作小組」 強烈建議行家爭取訟辯律師資格
【Emily】律師會設「提升地位工作小組」 強烈建議行家爭取訟辯律師資格
【Emily】被問莊梅岩事件 羅淑佩：讓事實說明
【Emily】被問莊梅岩事件 羅淑佩：讓事實說明
【Emily】雨中濱FUN跑 毛孩也參與
【Emily】雨中濱FUN跑 毛孩也參與
【Emily】提金融商貿物流 曾俊華：點解唔做好港經濟最大嗰瓣？
【Emily】提金融商貿物流 曾俊華：點解唔做好港經濟最大嗰瓣？
【Emily】響應國策 議員教市民燒脂
【Emily】響應國策 議員教市民燒脂