推動低空經濟 為載人飛行等立專用法例

陳美寶表示，政府循監管沙盒逐步推進，能逐步將不同項目商業化和恆常化，目的是希望能落實低空經濟成為香港經濟增長的新引擎。政府會於明年初推出進階版低空經濟「監管沙盒X」，即是extra、延展和進階的試點項目，希望涵蓋更複雜的應用場景，以及更先進的飛行器，當中會包括一些跨境項目，甚至可能是載人的航空器。

陳美寶續稱，政府會積極展開低空經濟基礎設施的技術研究，並會積極與其他大灣區城市對接，希望能確保香港發展與國家戰略發展高度、深度融合，希望香港可發展為一個平台，讓內地低空經濟企業「走出去」。根據《施政報告》，政府預計今年底前推出無人機專用頻譜發牌制度，並於2026年底前訂定《綱領》的草擬本。

（2025年施政報告）