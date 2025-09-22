推動低空經濟 為載人飛行等立專用法例

【明報專訊】《施政報告》提出全力推動低空經濟，建設具競爭力的經濟生態圈，運輸及物流局長陳美寶昨出席《施政報告》記者會時表示，發展低空經濟工作組將制訂《發展低空經濟規劃行動綱領》（下稱《綱領》），包括為重量逾150公斤的「非傳統飛行器」（包括載人飛行器）制訂專用法例，為低空經濟標準化發展奠下基礎，另外會將首批「監管沙盒」中較為成熟、風險相對較低，以及車流和人流較少的應用場景恆常化，例如使用無人機清洗外牆、檢視電纜、鐵路設施等，認為這些項目具備商業運作條件，民航處未來會發出安全指引和操作守則，供商業機構申請。
陳美寶表示，政府循監管沙盒逐步推進，能逐步將不同項目商業化和恆常化，目的是希望能落實低空經濟成為香港經濟增長的新引擎。政府會於明年初推出進階版低空經濟「監管沙盒X」，即是extra、延展和進階的試點項目，希望涵蓋更複雜的應用場景，以及更先進的飛行器，當中會包括一些跨境項目，甚至可能是載人的航空器。
陳美寶續稱，政府會積極展開低空經濟基礎設施的技術研究，並會積極與其他大灣區城市對接，希望能確保香港發展與國家戰略發展高度、深度融合，希望香港可發展為一個平台，讓內地低空經濟企業「走出去」。根據《施政報告》，政府預計今年底前推出無人機專用頻譜發牌制度，並於2026年底前訂定《綱領》的草擬本。