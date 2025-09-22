明報新聞網
港聞

港聞一

輸勞不擬收按金 李：恐企業百上加斤

【明報專訊】《施政報告》提出收緊部分行業輸入外勞要求，特首李家超在無綫節目透露，曾考慮沒收按金等懲罰，但憂慮此舉會令有經營困難的企業「百上加斤」，也可能「殺錯良民」，因此最終沒有落實。有勞方代表同意罰款非最佳做法，認為僱主有辦法繞過罰款，應針對性收緊外勞名額審批，又促政府年尾前再檢討外勞政策。

勞聯：宜直接收緊外勞名額

《施政報告》宣布輸入侍應及初級廚師外勞時，改為按申請職位計算本地僱員及外勞的2：1人手比例，並延長本地招聘至6個星期。被問到會否提高濫用外勞機制的罰則，李家超稱考慮到可能「殺錯良民」，加上現時中小企經營困難，「公司資金短缺、要人幫時你叫我交按金，不就百上加斤」。他又稱並非所有申請輸入外勞的僱主都「立心不良」，當局會動態觀察情况，相信新措施下濫用輸勞機制的情况會大減。

勞顧會勞方代表、勞聯副主席譚金蓮向本報表示，罰款一方面或予人「花錢買外勞名額」之感，而且僱主可從其他地方將罰款「賺回來」，甚至可能透過合約條款讓外勞承擔罰款成本，因此最直接做法是收緊外勞名額。她又稱勞方也不樂見「公司已經請不到人，還要拿流動資金出來（作按金）」，認為有違政策原意。

另外，勞福局早前回覆本報表示，剛展開人力推算中期更新，將優先開展飲食業、零售業等高失業率行業的諮詢，預計明年初完成，為檢討「補充勞工優化計劃」作參考。譚金蓮形容檢討本已「來得太遲」，而「做完所有檢討，可能已是明年第二季」，冀當局於年末前再收緊外勞政策，讓本地工人把握冬至、新年等節日旺季就業。

（2025年施政報告）

