明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

垃圾徵費檢討進展下周一交代

【明報專訊】政府去年5月底宣布暫緩實施垃圾徵費，環境及生態局原定今年7月底向立法會匯報進度。環境及生態局長謝展寰昨日出席《施政報告》相關措施記者會時未有回應目前是否有條件推展垃圾徵費，他稱會於下周一（29日）的立法會環境事務委員會報告《施政報告》內容，屆時會一併報告及討論政府檢討垃圾徵費的進展。

續優化綠在區區服務

垃圾徵費原定去年8月1日實施，政府去年5月底宣布暫緩，並承諾今年中向立法會環境事務委員會匯報。惟謝展寰今年7月接受港台訪問時稱，政府初步民意調查發現，較多市民不希望在現階段推行垃圾徵費，當局會繼續聽取更多意見並於立法會交代。他今年4月稱本港垃圾量較2021年減少7.5%，差不多達到垃圾徵費的效果。

新一份《施政報告》未有就垃圾徵費着墨，謝展寰昨在記者會上說，過去3年本港的都市固體廢物棄置量持續下降，廢物回收率持續上升。政府會繼續優化「綠在區區」服務時間和地點，並會在明年底前逐步將82個「回收便利點」轉型為智能自助回收設施。另外，政府會繼續推進住宅智能廚餘回收，以及公共屋邨「一座一桶」，並會在明年內就制定電動車電池和塑膠飲料容器及紙包飲品盒生產者責任計劃的附屬法例，諮詢立法會環境事務委員會。

謝展寰又稱，位於環保園的全港首間現代化循環再造紙漿生產設施今年底開始試運，明年全面投入運作。至於每日處理垃圾量3000公噸的焚化設施I．PARK1將於年底前陸續投入服務，政府明年會向立法會申請撥款興建I．PARK2，推進「零廢堆填」。

（2025年施政報告）

相關字詞﹕謝展寰 施政報告 施政報告2025 垃圾徵費

上 / 下一篇新聞

旅遊界數周內「踩點」 工業遊料聖誕有 羅淑佩：舊油麻地警署仍目標年內開幕
旅遊界數周內「踩點」 工業遊料聖誕有 羅淑佩：舊油麻地警署仍目標年內開幕
收費看營運商服務 試點沙灘「不會變奢侈品」
收費看營運商服務 試點沙灘「不會變奢侈品」
刊憲泳灘缺救生員 工會籲「試點」勿外判服務
刊憲泳灘缺救生員 工會籲「試點」勿外判服務
遊艇來港毋須先申泊位 推措施方便內地船長考核
遊艇來港毋須先申泊位 推措施方便內地船長考核
時任房屋署長 被問天恩收樓母子墮樓事件 羅淑佩：不在其位不會討論
時任房屋署長 被問天恩收樓母子墮樓事件 羅淑佩：不在其位不會討論
政務AI開發優次 參考1823熱線數據
政務AI開發優次 參考1823熱線數據
北都研土地參股等融資模式 陳茂波領導「發展營運設計組」月內開會
北都研土地參股等融資模式 陳茂波領導「發展營運設計組」月內開會
輸勞不擬收按金 李：恐企業百上加斤
輸勞不擬收按金 李：恐企業百上加斤
推動低空經濟 為載人飛行等立專用法例
推動低空經濟 為載人飛行等立專用法例
食肆允攜狗進入 明年中料批出首輪申請
食肆允攜狗進入 明年中料批出首輪申請
教局設委會檢視高中數理 包括M1M2 具體建議明年定
教局設委會檢視高中數理 包括M1M2 具體建議明年定
網傳用戶資料轉內地 積金易斥不實 專家料內地職員遙距進港伺服器 指數據過河存灰色地帶
網傳用戶資料轉內地 積金易斥不實 專家料內地職員遙距進港伺服器 指數據過河存灰色地帶
調查：簡樸房條例倘實施 劏房戶憂遭逼遷
調查：簡樸房條例倘實施 劏房戶憂遭逼遷
港大首推藥劑師打針培訓 冀增疫苗接種點
港大首推藥劑師打針培訓 冀增疫苗接種點
搭扶手梯失平衡 長者「人疊人」10傷
搭扶手梯失平衡 長者「人疊人」10傷
OK便利店電子支付失靈 稱故障「不排除網攻」
OK便利店電子支付失靈 稱故障「不排除網攻」
擅擴營業範圍 上水鮮味市場停牌14天
擅擴營業範圍 上水鮮味市場停牌14天
老人院門外冒煙 揭地底電纜故障
老人院門外冒煙 揭地底電纜故障
粵一周2771宗基孔熱 男子佛山回港確診
粵一周2771宗基孔熱 男子佛山回港確診
浸大中醫十一義診 6診所料惠千人
浸大中醫十一義診 6診所料惠千人
香港仔城門兩隧加價首日交通如常
香港仔城門兩隧加價首日交通如常
AI年代：科大訊飛AI黑板打入中小學
AI年代：科大訊飛AI黑板打入中小學
AI年代：與立法會合作 提供實時會議字幕
AI年代：與立法會合作 提供實時會議字幕
灣區熱搜：攻智能家電機械人 佛山推資助設基金 投入最少40億 盼突破傳統產業增長瓶頸
灣區熱搜：攻智能家電機械人 佛山推資助設基金 投入最少40億 盼突破傳統產業增長瓶頸
灣區熱搜：機器牛爬坡摘荔枝 劏魚AI自動去鱗鰓
灣區熱搜：機器牛爬坡摘荔枝 劏魚AI自動去鱗鰓
【Emily】一齊做大專辯論賽評判 江玉歡：喺卿姐前輩度學到好多嘢
【Emily】一齊做大專辯論賽評判 江玉歡：喺卿姐前輩度學到好多嘢
【Emily】律師會設「提升地位工作小組」 強烈建議行家爭取訟辯律師資格
【Emily】律師會設「提升地位工作小組」 強烈建議行家爭取訟辯律師資格
【Emily】被問莊梅岩事件 羅淑佩：讓事實說明
【Emily】被問莊梅岩事件 羅淑佩：讓事實說明
【Emily】雨中濱FUN跑 毛孩也參與
【Emily】雨中濱FUN跑 毛孩也參與
【Emily】提金融商貿物流 曾俊華：點解唔做好港經濟最大嗰瓣？
【Emily】提金融商貿物流 曾俊華：點解唔做好港經濟最大嗰瓣？
【Emily】響應國策 議員教市民燒脂
【Emily】響應國策 議員教市民燒脂