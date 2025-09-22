垃圾徵費檢討進展下周一交代

續優化綠在區區服務

垃圾徵費原定去年8月1日實施，政府去年5月底宣布暫緩，並承諾今年中向立法會環境事務委員會匯報。惟謝展寰今年7月接受港台訪問時稱，政府初步民意調查發現，較多市民不希望在現階段推行垃圾徵費，當局會繼續聽取更多意見並於立法會交代。他今年4月稱本港垃圾量較2021年減少7.5%，差不多達到垃圾徵費的效果。

新一份《施政報告》未有就垃圾徵費着墨，謝展寰昨在記者會上說，過去3年本港的都市固體廢物棄置量持續下降，廢物回收率持續上升。政府會繼續優化「綠在區區」服務時間和地點，並會在明年底前逐步將82個「回收便利點」轉型為智能自助回收設施。另外，政府會繼續推進住宅智能廚餘回收，以及公共屋邨「一座一桶」，並會在明年內就制定電動車電池和塑膠飲料容器及紙包飲品盒生產者責任計劃的附屬法例，諮詢立法會環境事務委員會。

謝展寰又稱，位於環保園的全港首間現代化循環再造紙漿生產設施今年底開始試運，明年全面投入運作。至於每日處理垃圾量3000公噸的焚化設施I．PARK1將於年底前陸續投入服務，政府明年會向立法會申請撥款興建I．PARK2，推進「零廢堆填」。

（2025年施政報告）