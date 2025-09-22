明報新聞網
港聞

港聞一

北都研土地參股等融資模式 陳茂波領導「發展營運設計組」月內開會

【明報專訊】新一份《施政報告》提出加快北都發展，包括設立3個由司長級官員領導的工作組。財政司長陳茂波表示，由他帶領的「發展及營運模式設計組」本月將召開首次會議，研究新的融資及招標模式，例如「土地參股」。特首李家超提及北都發展時，承認北都面對土地、資金及人力的瓶頸，但會邀請商界參與，又說不擔心北都變成地產項目。

研轉向雙信封制 實現「產業綁定」

「發展及營運模式設計組」將負責設計北都的發展及營運模式。陳茂波在網誌說工作組將設計不同融資方案，包括政府注資及「土地參股」，後者的方式之一是為個別項目成立公司，由政府注入土地、企業負責資金及建築等，以減輕政府在土地平整和基建等前期工作的財政承擔。他說在土地招標方面，政府將研究適當地轉向「雙信封制」，政府可更全面考慮企業帶來的投資與技術、經濟與稅收貢獻等，是北都實現「產業綁定」的重要手段。

引進辦新一批企業將涵世界級藥企

陳又說《施政報告》提出支持人工智能、生命健康科技等產業發展的措施，與北都發展相輔相成，引進辦即將公布新一批伙伴企業來港落戶投資，其中不少為世界級醫藥企業。

李家超則在無綫節目表示，北都面對土地、資金及人力的瓶頸，又稱北都需要龐大資金，冀政府投入一部分資金，其餘大量資金來自私人市場。被問到發展北都會否延續財赤，他稱財政司長會研究，又認為投資會有回報，「紅利」可落至市民身上，舉例當年投資科學園後有助創科發展。至於會否擔心發展商專門發展住宅項目，李家超稱北都採取「產業綁定」策略，而批地決定權在政府手上，將考慮整體經濟效益，又強調對住宅項目的把關嚴謹得多；他續說北都非「樓房政策」，而是「升很多呢」的重要發展項目。

政府曾稱北都發展將橫跨約20年。被問到是否期望北都建設時間縮短至10年，李家超稱由於項目太龐大，現階段無法估算，但相信集中精力下可加速發展。對於地產交投淡靜下為何不減慢發展速度，李稱「任何時候都未必是最理想的時候」，又強調鄰近地區正與本港競爭，因此香港不能等，當局會定下發展優次，其中產業升級轉型步伐會較快。

明報記者

（2025年施政報告）

