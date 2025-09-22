灣區熱搜：機器牛爬坡摘荔枝 劏魚AI自動去鱗鰓

若鉑智能項目總監陳觀海（圖）說，「機械牛」最大難題在保持平衡，輪式和腿式兼顧的設計正是適應不同地形，「過去如果地面不平的話容易側翻，我們現在已經解決這個問題，30度的斜坡山地也能保持重心平衡」。他稱，摘荔枝的機械臂要伸到5米以上，已屬於「高空作業」，「目前機器牛與人工的效率持平，可能稍微慢一點。但戶外影響因素比較多，能做到這樣已經很厲害了」。

搭載小AI 判斷果實成熟否

陳觀海說，廣東是荔枝大省，荔枝採摘仍是目前研究重點，後續會針對不同農產品、中藥材，尤其海外客戶的需求開發新品。他說，所有產品搭載公司研發的AI小模型，判斷果實是否成熟、定位坐標點等以便操作；類似技術亦被應用在南海一間水產加工廠，「AI可以判斷魚的姿態，哪邊是頭、哪邊是尾，找適合下刀的位置。目前可以做到『三去』，即去鱗、去鰓、去內臟，替代60%人力。希望3年內升級到全無人化，從魚撈起來、到最終包裝成產品出來，實現劏魚全程智能化」。