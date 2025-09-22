明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：機器牛爬坡摘荔枝 劏魚AI自動去鱗鰓

【明報專訊】佛山南海的廣東若鉑智能機器人有限公司，上月底在廣東省人工智能與機器人產業創新產品與服務發布會（佛山專場）發布一款新型的平衡機械人「機器牛」（圖二左），四足帶輪，在農田山地等農業環境中可負重150公斤行走，並可搭載機械臂作業（圖二右），目前已在廣州增城負責摘荔枝。

若鉑智能項目總監陳觀海（圖）說，「機械牛」最大難題在保持平衡，輪式和腿式兼顧的設計正是適應不同地形，「過去如果地面不平的話容易側翻，我們現在已經解決這個問題，30度的斜坡山地也能保持重心平衡」。他稱，摘荔枝的機械臂要伸到5米以上，已屬於「高空作業」，「目前機器牛與人工的效率持平，可能稍微慢一點。但戶外影響因素比較多，能做到這樣已經很厲害了」。

搭載小AI 判斷果實成熟否

陳觀海說，廣東是荔枝大省，荔枝採摘仍是目前研究重點，後續會針對不同農產品、中藥材，尤其海外客戶的需求開發新品。他說，所有產品搭載公司研發的AI小模型，判斷果實是否成熟、定位坐標點等以便操作；類似技術亦被應用在南海一間水產加工廠，「AI可以判斷魚的姿態，哪邊是頭、哪邊是尾，找適合下刀的位置。目前可以做到『三去』，即去鱗、去鰓、去內臟，替代60%人力。希望3年內升級到全無人化，從魚撈起來、到最終包裝成產品出來，實現劏魚全程智能化」。

相關字詞﹕機械牛 荔枝 大灣區 智能化 佛山

上 / 下一篇新聞

旅遊界數周內「踩點」 工業遊料聖誕有 羅淑佩：舊油麻地警署仍目標年內開幕
旅遊界數周內「踩點」 工業遊料聖誕有 羅淑佩：舊油麻地警署仍目標年內開幕
收費看營運商服務 試點沙灘「不會變奢侈品」
收費看營運商服務 試點沙灘「不會變奢侈品」
刊憲泳灘缺救生員 工會籲「試點」勿外判服務
刊憲泳灘缺救生員 工會籲「試點」勿外判服務
遊艇來港毋須先申泊位 推措施方便內地船長考核
遊艇來港毋須先申泊位 推措施方便內地船長考核
時任房屋署長 被問天恩收樓母子墮樓事件 羅淑佩：不在其位不會討論
時任房屋署長 被問天恩收樓母子墮樓事件 羅淑佩：不在其位不會討論
政務AI開發優次 參考1823熱線數據
政務AI開發優次 參考1823熱線數據
北都研土地參股等融資模式 陳茂波領導「發展營運設計組」月內開會
北都研土地參股等融資模式 陳茂波領導「發展營運設計組」月內開會
垃圾徵費檢討進展下周一交代
垃圾徵費檢討進展下周一交代
輸勞不擬收按金 李：恐企業百上加斤
輸勞不擬收按金 李：恐企業百上加斤
推動低空經濟 為載人飛行等立專用法例
推動低空經濟 為載人飛行等立專用法例
食肆允攜狗進入 明年中料批出首輪申請
食肆允攜狗進入 明年中料批出首輪申請
教局設委會檢視高中數理 包括M1M2 具體建議明年定
教局設委會檢視高中數理 包括M1M2 具體建議明年定
網傳用戶資料轉內地 積金易斥不實 專家料內地職員遙距進港伺服器 指數據過河存灰色地帶
網傳用戶資料轉內地 積金易斥不實 專家料內地職員遙距進港伺服器 指數據過河存灰色地帶
調查：簡樸房條例倘實施 劏房戶憂遭逼遷
調查：簡樸房條例倘實施 劏房戶憂遭逼遷
港大首推藥劑師打針培訓 冀增疫苗接種點
港大首推藥劑師打針培訓 冀增疫苗接種點
搭扶手梯失平衡 長者「人疊人」10傷
搭扶手梯失平衡 長者「人疊人」10傷
OK便利店電子支付失靈 稱故障「不排除網攻」
OK便利店電子支付失靈 稱故障「不排除網攻」
擅擴營業範圍 上水鮮味市場停牌14天
擅擴營業範圍 上水鮮味市場停牌14天
老人院門外冒煙 揭地底電纜故障
老人院門外冒煙 揭地底電纜故障
粵一周2771宗基孔熱 男子佛山回港確診
粵一周2771宗基孔熱 男子佛山回港確診
浸大中醫十一義診 6診所料惠千人
浸大中醫十一義診 6診所料惠千人
香港仔城門兩隧加價首日交通如常
香港仔城門兩隧加價首日交通如常
AI年代：科大訊飛AI黑板打入中小學
AI年代：科大訊飛AI黑板打入中小學
AI年代：與立法會合作 提供實時會議字幕
AI年代：與立法會合作 提供實時會議字幕
灣區熱搜：攻智能家電機械人 佛山推資助設基金 投入最少40億 盼突破傳統產業增長瓶頸
灣區熱搜：攻智能家電機械人 佛山推資助設基金 投入最少40億 盼突破傳統產業增長瓶頸
【Emily】一齊做大專辯論賽評判 江玉歡：喺卿姐前輩度學到好多嘢
【Emily】一齊做大專辯論賽評判 江玉歡：喺卿姐前輩度學到好多嘢
【Emily】律師會設「提升地位工作小組」 強烈建議行家爭取訟辯律師資格
【Emily】律師會設「提升地位工作小組」 強烈建議行家爭取訟辯律師資格
【Emily】被問莊梅岩事件 羅淑佩：讓事實說明
【Emily】被問莊梅岩事件 羅淑佩：讓事實說明
【Emily】雨中濱FUN跑 毛孩也參與
【Emily】雨中濱FUN跑 毛孩也參與
【Emily】提金融商貿物流 曾俊華：點解唔做好港經濟最大嗰瓣？
【Emily】提金融商貿物流 曾俊華：點解唔做好港經濟最大嗰瓣？
【Emily】響應國策 議員教市民燒脂
【Emily】響應國策 議員教市民燒脂