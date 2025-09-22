灣區熱搜：攻智能家電機械人 佛山推資助設基金 投入最少40億 盼突破傳統產業增長瓶頸

明報記者 林迎

工業機械人產量按年增四成 佔全國7%

佛山市工業和信息化局長宋樹龍會上稱，佛山擁有「核心零部件-機器人本體-系統集成」全產業鏈，去年工業機械人產量約佔全國7%，按年增長43.5%，處在國內工業機械人第一梯隊；同時佛山製造業總產值逾3萬億，居全國前列。雖然傳統產業佔比高，宋樹龍稱經佛山政府多年推動，逾75%規模以上企業已實行數碼化及智能化轉型，因而累積海量製造數據、產品數據，為人工智能、機器人訓練奠定堅實基礎。

當日公布的《措施》提及要推動「家電智能化、智能家電機器人化、服務機器人家電化」。宋樹龍解釋，是基於佛山產業基礎及轉型需要、與人工智能深度融合發展的考慮，「家電智能化」是佛山突破傳統產業增長瓶頸的主動選擇，透過引入AI技術，例如語音交互（聲控）雪櫃、自適應冷氣機（根據環境溫度自動調節製冷劑流量）等，能顯著提升家電產品附加值，並為後續向「服務型機器人」轉型奠定技術和市場基礎。

提六大行動 資助突破技術建創新中心

宋還稱，智能家電與服務機械人融合發展是產業發展潮流和趨勢，因兩者在核心傳感、AI算法和控制技術上高度相通，也都應用於家庭環境，佛山希望透過「家電智能化、智能家電機器人化、服務機器人家電化」，最終打破產品孤島、形成「家居智能體」，不僅重塑家庭體驗，亦全面提升佛山家居產業的全球競爭力。

《措施》提到「六大行動」，包括產品創新加速、關鍵零部件攻堅、產業規模躍升、人工智能強基（加強基礎）、應用場景拓展及產業生態共建。佛山計劃投入不少於5億元，對關鍵技術突破項目給予最高5000萬元資助，設立國家級、省級創新中心亦分別有最高5000萬、1000萬元，獲評國家級單項冠軍、專精特新「小巨人」分別可獲最高300萬、200萬元獎金；並計劃在高新區建設概念驗證、中試服務技術平台，提供不少於100萬平方米產業孵化空間，每年向企業發放總額不少於2000萬元的算力券，支持企業展開模型訓練。市政府設立的佛山新動能產業基金亦將成立一個不少於35億元的智能機器人產業方向子基金，覆蓋種子、天使、風投、產業等階段。

廣東天太機器人有限公司市場總監張興華表示，佛山在全國製造業前沿，豐富的工業環節可鍛煉技術，「這裏有我們的客戶，也有很多投資機構關注」。張稱，機械人核心零部件是當地重要產業，以機械人關節為例，過去無統一標準，有些公司用六七個零件組成一個關節，效率低成本高，不同廠商採不同關節模組，不利行業發展。

佛企發起機械人關節模組標準 國家採納

該公司牽頭起草的《精密電驅動諧波齒輪模組通用技術規範》於8月1日由國家市場監督管理總局頒布實施，「這對行業來說是具有里程碑意義的事情，以前機器人零件都用的是國外標準，國家標準落地之後，我們已經啟動了國際標準的申請，應該會在明年落地。以後機器人關節模組的標準，全球都要看中國」。