AI年代：科大訊飛AI黑板打入中小學

科大訊飛閻晴溪在專訪中表示，集團於1999年成立以來，創辦人兼董事長劉慶峰一直希望藉着科技幫助普羅百姓，因此教育及醫療均屬於公司長期專注的重要業務範疇，當中，推出智慧教育解決方案至今已21年，在內地有近5萬家學校應用，累計服務的師生逾1億人。在澳門，科大訊飛的智慧教育解決方案現時亦已覆蓋40家中小學，佔全澳門約50%。科大訊飛旗下「AI+醫療」業務訊飛醫療（2506）已於去年12月30日來港上市。

在科大訊飛一系列智慧教育解決方案中，近月在本港率先推出的AI黑板，現已獲和富慈善基金李宗德小學等6家香港中小學採用。

AI黑板模擬歷史名人與學生互動

閻晴溪介紹AI黑板時表示：「這個是我們訊飛的AI黑板（香港版），已陸續在香港學校開始應用。我們看到它可以同步（即傳統黑板與其連接的電腦及屏幕）的書寫，之後還可以因應某化學公式作智能識別，再根據互聯網為該化學公式推薦（學習）資源，裏面有一些圖片及視頻，可以幫助學生清楚了解該公式內容。」

閻晴溪續介紹，科大訊飛的AI黑板也可應用於語文教學，例如可以點讀課本，即以口述指定要求AI黑板內的課本翻至某一頁，然後會有AI識別的內容及工具，包括模擬呈現司馬遷、諸葛亮及愛因斯坦等中外歷史名人，以聊天機械人的方式，與學生作有趣的互動（見視頻一）。

「暢講普通話」獲23家學校試用

除了AI黑板外，科大訊飛亦在本港推出「暢講普通話」智慧教育解決方案，採用繁體字界面，支持拼音、詞語、句子及短文等多種練習形式。閻晴溪表示，上述學習普通話AI方案已有23家學校合共超過5300名學生試用，獲3家學校全面使用，也可供市民以智能手機免費下載「暢講普通話」應用程式（App）使用，可望成為每一個香港人的普通話「語言學伴」。

她續說，科大訊飛未來亦擬在本港推出學習英文聽說讀寫AI方案，以及以AI幫助教師評閱試卷等。