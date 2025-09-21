明報新聞網
港聞

港聞二

內地人全運自行買飛 港旅界轉陣代擬行程 第二批票開售 劍擊部分價位售罄

【明報專訊】第二批全運會賽事門票昨早10時線上下同步開售，港劍擊隊明星選手出戰的比賽日門票銷售反應熱烈，329元、219元價位門票昨午售罄，僅餘最平110元票。南下觀賽旅客方面，有旅遊業界透露轉變生意策略，放棄綑綁售賣景點及賽事「套票」，轉為幫助內地企業和健兒「粉絲」團體設計行程、約包車，現接獲約10宗預訂。

全運會統籌辦公室主任楊德強早前指會與本地旅行社商討推出「賽事加景點」套票，鼓勵遊客遊覽香港，而業界亦探索新模式。香港旅遊促進會總幹事崔定邦昨向本報表示，有意來港的內地客偏愛自選賽事觀看，加上三地現用統一平台買票，內地客傾向自行購票，旅行社較難幫他們安排觀賽行程，故聚焦票務外的各種服務，如提供交通安排、非觀賽行程的設計與酒店集中預訂等。

助粉絲團打點行程 近日10預訂

崔定邦稱，留意到有不少運動員的「粉絲」組團來港觀賽，他以自己公司為例，近日接獲約10宗預訂，來自企業或某些運動員「粉絲」團體，每宗規模約10至20人。他說這些旅客希望旅行社能代租大巴，並安排他們入住酒店同層，還要求旅行社可規劃觀賽之餘的遊覽路線，舉例有旅客預約兩至三天行程，要求旅行社代其設計路線，除觀賽外，還會遊覽東壩、天壇大佛等熱門景點。崔形容在票務外仍有廣闊的生意空間。

全運會香港賽區第二批次賽事門票昨起發售，項目包括高爾夫球、場地單車、鐵人三項及劍擊，票價由55至329元不等，當中劍擊項目最受歡迎。「世一」花劍選手蔡俊彥、奧運冠軍張家朗預料將在11月16日出戰，記者昨早10時許登入票務網站，所有項目各價位尚有餘票；午間再登入時，16日售價329及219元劍擊賽事門票已售罄，只餘110元門票。

線下票務淡靜 灣仔句半鐘兩客

此外，昨線下票務淡靜，記者開售前後到中國旅行社灣仔線下售票點觀察，開售前後近一個半小時有兩名市民現身買票。居於灣仔的陳先生表示，原計劃與女兒二人一同觀看劍擊比賽，提及女兒在網上購買劍擊門票，而他自己因擔憂無法購票，故同時前來售票點。

市民蘇先生表示，將和妻子、姐姐一同觀看場地單車賽事，他指自己未曾到場館觀看過單車賽事，想藉機體驗。蘇又透露，最想觀看跳水賽事，若成功購票，將會北上廣州觀賽。

