港聞

港聞二

傳一汽北都設生產線 孫東：瓜熟蒂落時公布

【明報專訊】政府一直冀引入龍頭企業助本港產業發展，創新科技及工業局長孫東昨出席《施政報告》記者會解說創科政策。對於中國一汽「紅旗」有意在北都設汽車裝嵌生產線的傳聞，孫東回應時未直接確認，他提到政府2022年底公布的創科發展藍圖包括「新能源汽車」，但引入「一個大的龍頭企業的落戶」需時，涉批地、地價、勞工等問題，「待瓜熟蒂落之時」會公布。他又稱，河套香港園區的數據和生物樣本等跨境安排已有「突破進展」，會在年底開園前公布。

孫東另任政府擬成立的「AI效能提升組」副組長，擔任組長的政務司副司長卓永興昨表示，今年11月會訂定工作計劃及時間表，並向特首提交報告，以在明年推展相關項目。

稱引進龍頭企業需時

「沒一年談不下來」

孫東昨被問到中國一汽集團「紅旗」是否有意落戶北都、有否與創科局接觸及進展時表示，過去數年政府一直在落實創科藍圖的規劃，但有些方面需相當時間，「通常沒有一年是談不下來的」，其間要處理不少困難，包括落戶地點、地塊及地價安排、勞工問題，也包括水電基建等，龍頭企業亦要考慮如何配合自身的全球發展定位。孫東說，政府特別希望引入有代表性的龍頭企業，為整個北都產業發展起示範作用。

河套香港園區方面，政府正與內地洽商人流、物流、資金流、數據和生物樣本流由內地跨境到香港園區的安排。孫東說，過去與國家有關部門、深圳市政府緊密磋商，最近在數據及生物樣本的跨境流動取得「突破性進展」，希望今年內公布。

河套港園區「突破性進展」

數據入境較自貿區更優惠

孫東續稱，其中數據由內地入境香港園區的安排，會比國家自貿區有更優惠的政策；香港園區亦已制定具體管理措施，以妥善保管跨境到港的數據及生物樣本。河套園區的人流跨境方面，孫東說，就兩條跨境行人橋的選址和大概發展模式，已與內地達成共識。

回應業界反映

新型工業項目門檻下調

新型工業方面，施政報告提出放寬「新型工業加速計劃」申請門檻，創新科技署長李國彬解釋是由於收到業界回饋，過往申請計劃的總項目成本需3億元，有些項目未必可達到，因此下調至1.5億元，評核準則不變。他稱，有業界亦反映營運生產線需技術人員，因此考慮將計劃下「研究人才庫」用於資助招聘研發人員的名額，撥作聘請技術人員，會設經驗及資歷要求。

施政報告亦提到要「促進AI在各行業廣泛深度融合」，數字政策專員黃志光表示，特區政府不同部門會率先積極應用AI，以製造更多應用場景予AI產業發展。他說，政府了解到業界做AI有兩大關注點，包括如何應用，以及有否足夠數據做訓練，其中數據方面，政府正推動政府內部及業界共享非敏感數據，另有大灣區跨境數據流動便利安排，以提供資源助業界訓練AI。

（2025年施政報告）

相關字詞﹕施政報告2025 創新科技及工業局

